Ремонтував авто 11 років: британка відсудила $151 000 у механіка-махінатора

За 11 років механік так і не відремонтував колекційний Porsche 911. Він відмовлявся віддати автомобіль власниці та навіть почав погрожувати їй.

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Механік із британського міста Бекенхем Джагдживан Джаллі повинен виплатити 114 000 фунтів стерлінгів ($151 000) компенсації своїй клієнтці за незавершений ремонт авто тривалістю 11 років. Таке рішення прийняв окружний суд центрального Лондона. Про це пише Daily Mail.

Позивачкою виступила доктор Пенелопа Хорлік, професорка археології Оксфордського університету. У 2008 році вона купила Porsche 911 Targa 1997 року.

Автомобіль розібрали, але так і не відремонтували Фото: Champion News

Британка експлуатувала спорткар упродовж двох років, поки не потрапила в глибоку яму на дорозі. У Porsche 911 був пошкоджений картер двигуна і почало витікати мастило.

Пенелопа Хорлік звернулася на СТО Джагдживана Джаллі і той оцінив ремонт у 9000 фунтів стерлінгів ($12 000). Однак він не поспішав усувати несправності.

Професорка Оксфордського університету Пенелопа Хорлік роками не могла забрати авто Фото: Champion News

Механік розібрав авто, проте не ремонтував, а постійно знаходив відмовки. Ремонт Porsche 911 затягнувся на місяці, а потім – на роки. Пізніше Джагдживан Джаллі потрапив до в’язниці, а машина так і залишилася на СТО.

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У 2016 році Пенелопа Хорлік знайшла іншого механіка, проте Джагдживан Джаллі відмовився віддавати їй машину та почав погрожувати. Лише в 2022 році, коли професорка подала до суду, він повернув авто, але без двигуна та коробки передач.

Власниця Porsche 911 отримає компенсацію Фото: Champion News

У суді механік стверджував, що у справі вийшов строк давності, і подав зустрічний позов із вимогою компенсації затрат на запчастини та зберігання авто. Утім, суд не задовольнив його і став на бік власниці Porsche.

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