Tesla вимагає $16 тисяч за ремонт Model 3, яку полагодили на СТО всього за $700 (відео)

Осколок, що потрапив під електрокар Tesla Model 3, спровокував витік охолоджувальної рідини, а на офіційному СТО запропонували замінити всю тягову батарею.

Youtube-блогер Річ Бенуа на своєму прикладі показав, як компанія Tesla користується поняттям "right to repair", завищуючи ціни на ремонт автомобілів на своїх сертифікованих СТО, пише видання The Drive.

Автомобіль блогера Tesla Model 3 постраждав через дорожнє сміття: проблема була в зʼєднаннях системи охолоджувальної рідини для терморегулювання батареї, полагодити які не становило жодних проблем.

Електрокар Tesla Model 3 не мав повного страхового покриття, а страховики не захотіли покривати всю суму збитків, спровоковану дорожнім сміттям. На форумах Річу Бенуа порадили звернутися на сертифіковані СТО Tesla, де фахівці оцінили ремонт автомобіля в $16 тисяч, заявивши, що потрібно повністю міняти всю тягову батарею.

Велика вартість ремонту на офіційних СТО Tesla зумовлена тим, що компанія після поломки не здійснює заміну окремих деталей, а лише змінює вузли: якщо щось дрібне ламається або його потрібно замінити, вони замінюють цілий модуль, який враховує зламану деталь.

Річ Бенуа хотів зберегти свій старий акумулятор, якби наважився оплатити новий за $16 тисяч. Чоловік послався на положення закону про захист прав споживачів, введений в Нью-Джерсі, який не дозволяє підприємствам автосервісу відмовлятися повертати запасну частину в більшості випадків за запитом клієнта, особливо коли запасна частина не продається в обмін (з основним зарядом).

Експерт з Electric Garage припустив, що Tesla, мабуть, планувала відправити деталь у свій підрозділ, щоб відновити його як відремонтований пакет для більш пізніх гарантійних робіт на іншому автомобілі.

Youtube-блогер вирішив звернутися за допомогою до приватних фахівців Electric Garage, які полагодили йому автомобіль всього за $700. У процесі ремонту ніпель був відрізаний від пакета, очищений та пригвинчений назад у корпус акумуляторної батареї за допомогою латунного фітинга, який можна знайти в будь-якому магазині товарів для дому. Велика частина витрат у розмірі $700 припала Річу Бенуа на діагностику і власне роботу майстрів.

Поняття "right to repair" — коли виробники дозволяють ремонтувати свою техніку тільки в авторизованих сервісах і за великі гроші. Проти цього обмеження виступають активісти, незалежні сервісні центри, деякі політики і, звичайно, багато користувачів. А ситуація з ремонтом Tesla Model 3 за $16 тисяч — яскравий приклад, як виробник навʼязує клієнтам сервіс за завищеними розцінками.

[ + – ] Ремонт Tesla Model 3

