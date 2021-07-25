Гальмувати на Місяць: автопілот Tesla сплутав супутник Землі зі світлофором (відео)

Електроніка прийняла Місяць за жовтий сигнал світлофора і видала водієві попередження про зниження швидкості.

Автопілот, який використовується компанією Tesla на своїх електрокарах, як і раніше далекий від досконалості. Іноді, як у цьому випадку, помилки системи і зовсім виявляються курйозними.

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Один з власників Tesla на імʼя Джордж Нельсон розмістив у своєму акаунті в Twitter потішний відеоролик, що демонструє баг автопілота на його машині. Під час руху у вечірній час електроніка сплутала Місяць зі світлофором. Жовтуватий диск супутника Землі автопілот прийняв за жовтий сигнал і видав водієві попередження про зниження швидкості.

При цьому на інформаційному дисплеї в салоні блимав застережливий символ наближення світлофора із запаленим жовтим сигналом. До честі автопілота варто сказати, що незабаром система зрозуміла помилку: сигнал світлофора зник з дисплея, а машина почала прискорюватися до раніше заданої швидкості.

"Гей, Ілон Маск, можливо, ти захочеш, щоб твоя команда звернула увагу на Місяць, який вводить в оману автопілот, — написав Нельсон в коментарі до свого ролику. — Система вважає Місяць жовтим сигналом світлофора і хоче знизити швидкість".

Раніше Фокус повідомляв, що компанію Tesla звинувачують у тому, що нова версія її автопілота небезпечна для використання на звичайних дорогах. Компанія відкрила доступ до бета-тестування оновленої системи звичайним водіям, що викликало критику з боку преси і громадськості.

Також ми розповідали, що Tesla випустила фантастичний трейлер майбутніх новинок Cybertruck і Roadster. В опублікованому ролику дія розгортається на Марсі у 2050 році, а сам він приурочений до швидкої появи обох машин в мобільній відеогрі PUBG Mobile.