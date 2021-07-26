Не поделили автопилот: General Motors подает в суд на Ford

В апреле Ford объявил о запуске собственной системы автономного вождения BlueCruise. Теперь GM подает иск против "голубого овала", считая, что это название нарушает права на товарный знак их аналогичной системы Super Cruise.

В течение последних нескольких недель между двумя автомобильными гигантами продолжались переговоры по этому поводу, которые в конечном итоге закончились тем, что GM подала иск против Ford на основании нарушения прав на товарный знак.

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Шоссейный автопилот Super Cruise был анонсирован в 2012 году, а его коммерческая эксплуатация стартовала в в 2017-м. Его разработала входящая в состав GM дочерняя компания Cruise. В GM считают, что название BlueCruise слишком перекликается с их собственной системой и тем самым нарушает права на товарный знак. Кроме того, по мнению, джиэмовцев, это вызовет путаницу у покупателей.

[ + – ] Шоссейный автопилот Ford BlueCruise

В GM отметили, что поначалу хотели разрешить спор в досудебном порядке, однако это не удалось из-за желания Форда идти на компромисс. В "голубом овале" не согласны с претензиями GM, считая их безосновательными.

"На протяжении десятилетий водители понимали, что такое круиз-контроль, — отмечают в Ford. — Каждый автопроизводитель предлагает такую систему, а слово "круиз" — общепринятое обозначение".

Дело будет передано в федеральный суд США, которому и придется разрешить спор двух крупнейших автопроизводителей США.

Система Super Cruise в настоящее время доступен только в одной модели GM — это премиальный внедорожник Cadillac Escalade. Но уже к концу 2023 года концерн планирует устанавливать ее в общей сложности на 22 модели разных брендов. Фордовская система BlueCruise пока не вышла на рынок, но уже в ближайшие месяцы ее можно будет активировать через обновление программного обеспечения в пикапах F-150 и электрических кроссоверах Mustang Mach-E.

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