Не поділили автопілот: General Motors подає у суд на Ford

У квітні Ford оголосив про запуск власної системи автономного водіння BlueCruise. Тепер GM подає позов проти "блакитного овалу", вважаючи, що ця назва порушує права на товарний знак їхньої аналогічної системи Super Cruise.

Протягом останніх декількох тижнів між двома автомобільними гігантами тривали переговори з цього приводу, які в підсумку закінчилися тим, що GM подала позов проти Ford на підставі порушення прав на товарний знак.

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Шосейний автопілот Super Cruise був анонсований у 2012 році, а його комерційна експлуатація стартувала в 2017-му. Його розробила дочірня компанія Cruise, яка входить до складу GM. У GM вважають, що назва BlueCruise занадто перегукується з їхньою власною системою та тим самим порушує права на товарний знак. Крім того, на думку джиемівців, це викличе плутанину в покупців.

[ + – ] Шосейний автопілот Ford BlueCruise

У GM відзначили, що спочатку хотіли вирішити суперечку в досудовому порядку, проте це не вдалося через бажання Форда йти на компроміс. У "блакитному овалі" не згодні з претензіями GM, вважаючи їх безпідставними.

"Протягом десятиліть водії розуміли, що таке круїз-контроль, — відзначають у Ford. — Кожен автовиробник пропонує таку систему, а слово "круїз" — загальноприйняте позначення".

Справа буде передана до федерального суду США, якому й доведеться вирішити суперечку двох найбільших автовиробників США.

Система Super Cruise наразі доступний тільки в одній моделі GM — це преміальний позашляховик Cadillac Escalade. Але вже до кінця 2023 концерн планує встановлювати її в цілому на 22 моделі різних брендів. Фордівська система BlueCruise поки не вийшла на ринок, але вже в найближчі місяці її можна буде активувати через оновлення програмного забезпечення в пікапах F-150 та електричних кроссоверах Mustang Mach-E.

Раніше Фокус повідомляв, що автопілот Tesla сплутав Місяць зі світлофором. Електроніка прийняла диск супутника Землі за жовтий сигнал світлофора та видала водієві попередження про зниження швидкості.