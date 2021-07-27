Все учим заново: Volvo отказывается от индексов в названии моделей

Компания Volvo решилась на важный шаг в отношении своих будущих моделей. Помимо электрификации, шведский бренд будет давать новым моделям собственные имена вместо буквенно-цифровых обозначений.

Концепция с совместным использованием букв английского алфавита и двухзначных цифр используется шведским автопроизводителем с первой половины 90-х годов. Но пришло время изменений — все будущие Volvo получат собственные имена.

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Таким образом будущие кроссоверы Volvo больше не будут использовать обозначение XC, седаны откажутся от литеры S, а универсалы — от маркировки буквой V, за которыми ранее всегда следовали цифры.

[ + – ] Буквенно-цифровые индексы в обозначении моделей Volvo уйдут в прошлое

Первым автомобилем Volvo, который получит собственное имя, станет преемник флагманского кроссовера XC90. Название пока не разглашается, но компания обещает давать своим новинкам эмоциональные имена. Другими словами, Volvo не будет использовать названия городов или что-то в этом роде. Вместо этого компания делает ставку на слова или словосочетания, которые будут вызывать у покупателя эмоциональный отклик.

Представители Volvo уверяют, что при выборе будущих имен в штаб-квартире шли ожесточенные дискуссии. Поэтому следует ожидать, что новый нейминг шведских автомобилей никого не оставит равнодушным.

Наряду с изменением стратегии названия моделей, Volvo может отказаться от размещения небольших шильдиков на передних крыльях и на багажнике, которые обозначают тип двигателя, наличие системы полного привода и прочее. Одна из причин такого решения — стремление снизить влияние на окружающую среду путем уменьшения использования алюминия, пластика, красок и клея для изготовления шильдиков.

Ранее Фокус писал, что в Украине стартовал прием заказов на электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge. Предварительная цена новинки составляет минимум 1,6 млн гривен.

Также мы сообщали, что Volvo Cars планирует приобрести у Geely части владения в совместных предприятиях в Дацине и Чэнду. Переход собственности запланирован в несколько этапов и предположительно должен завершиться в 2023 году.