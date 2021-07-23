Обратное движение: Volvo выкупает часть своих заводов у Geely

Такая рокировка позволит Volvo стать первым зарубежным автопроизводителем в Китае, который получит полный контроль над своей деятельностью внутри рынка.

Volvo с 2010 года принадлежит китайской корпорации Zhejiang Geely Holding. Но прошли годы, и шведский автопроизводитель решил вернуть себе часть активов. Volvo Cars планирует приобрести у Geely части владения в совместных предприятиях в Дацине и Чэнду. Также в сфере интересов — научно-исследовательский центр в Шанхае. Переход собственности запланирован в несколько этапов и предположительно должен завершиться в 2023 году.

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Такая перестановка сил позволит Volvo стать первым зарубежным автопроизводителем в Китае, который получит полный контроль над своими операциями внутри рынка. Но загвоздка в том, что эту процедуру должны согласовать регулирующие экономические операции органы Китая.

Volvo смогла позволить себе выкуп своих предприятий и научного центра благодаря существенному росту продаж в последние годы. Так, только в Китае в прошлом году было продано более 166 тысяч автомобилей марки. В сравнении с предыдущим годом рост составил 7,5%. А сейчас, оправившись от последствий пандемии коронавируса, жители Поднебесной стали еще активнее приобретать автомобили. Так, рост продаж у шведского автопроизводителя за первые шесть месяцев текущего года составил 44% в сравнение с таким же периодом 2020 года.

Ранее мы писали, что в июле в Украине стартуют продажи первого серийного электромобиля от Volvo. Электрокар имеет два электромотора (по одному на каждой оси) совокупной отдачей 408 л.с. и 660 Нм.

Также Фокус сообщал, что к 2030 году Volvo планирует перейти на производство автомобилей с электродвигателями. Ускорить переход на электромобили их вынуждают правила, которые принимают в Европе.