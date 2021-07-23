Зворотний рух: Volvo викуповує частину своїх заводів у Geely

Таке рокірування дозволить Volvo стати першим закордонним автовиробником у Китаї, який отримає повний контроль над своєю діяльністю всередині ринку.

Volvo з 2010 року належить китайській корпорації Zhejiang Geely Holding. Але пройшли роки, і шведський автовиробник вирішив повернути собі частину активів. Volvo Cars планує придбати у Geely частину володіння в спільних підприємствах у Дацині та Ченду. Також у сфері інтересів — науково-дослідний центр у Шанхаї. Перехід власності запланований на кілька етапів і ймовірно повинен завершитися в 2023 році.

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Така перестановка сил дозволить Volvo стати першим закордонним автовиробником у Китаї, який отримає повний контроль над своїми операціями всередині ринку. Але заковика в тому, що цю процедуру повинні узгодити керівні економічними операціями органи Китаю.

Volvo змогла дозволити собі викуп своїх підприємств і наукового центру завдяки істотному зростанню продажів за останні роки. Так, тільки в Китаї в минулому році було продано більше 166 тисяч автомобілів марки. Порівняно з попереднім роком зростання склало 7,5%. А зараз, оговтавшись від наслідків пандемії коронавірусу, жителі Піднебесної почали ще активніше купувати автомобілі. Так, зростання продажів у шведського автовиробника за перші шість місяців поточного року склав 44% порівняно з таким же періодом 2020 року.

Раніше ми писали, що в липні в Україні стартує продаж першого серійного електромобіля від Volvo. Електрокар має два електромотори (по одному на кожній осі) сукупною віддачею 408 к. с. і 660 Нм.

Також Фокус повідомляв, що до 2030 року Volvo планує перейти на виробництво автомобілів з електродвигунами. Прискорити перехід на електромобілі їх змушують правила, які ухвалюють в Європі.