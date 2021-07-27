Усе вчимо заново: Volvo відмовляється від індексів у назві моделей

Компанія Volvo зважилася на важливий крок щодо своїх майбутніх моделей. Крім електрифікації, шведський бренд буде давати новим моделям власні імена замість буквено-цифрових позначень.

Концепція зі спільним використанням літер англійського алфавіту та двозначних цифр використовується шведським автовиробником із першої половини 90-х років. Але прийшов час змін — все майбутні Volvo отримають власні імена.

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Таким чином майбутні кросовери Volvo більше не будуть використовувати позначення XC, седани відмовляться від літери S, а універсали — від маркування буквою V, за якими раніше завжди слідували цифри.

[ + – ] Буквено-цифрові індекси в позначенні моделей Volvo підуть у минуле

Першим автомобілем Volvo, який отримає власне ім'я, стане наступник флагманського кросовера XC90. Назва поки не розголошується, але компанія обіцяє давати своїм новинкам емоційні імена. Іншими словами, Volvo не буде використовувати назви міст або щось у цьому роді. Замість цього компанія робить ставку на слова або словосполучення, які будуть викликати в покупця емоційний відгук.

Представники Volvo запевняють, що при виборі майбутніх імен у штаб-квартирі йшли запеклі дискусії. Тому слід очікувати, що нові наймення шведських автомобілів нікого не залишать байдужим.

Поряд зі зміною стратегії назви моделей, Volvo може відмовитися від розміщення невеликих шильдиків на передніх крилах і на багажнику, які позначають тип двигуна, наявність системи повного приводу та інше. Одна з причин такого рішення — прагнення знизити вплив на навколишнє середовище шляхом зменшення використання алюмінію, пластику, фарб і клею для виготовлення шильдиків.

Раніше Фокус писав, що в Україні стартував прийом замовлень на електричний кросовер Volvo XC40 Recharge. Попередня ціна новинки складає мінімум 1,6 млн гривень.

Також ми повідомляли, що Volvo Cars планує придбати в Geely частину володіння в спільних підприємствах у Дацині та Ченду. Перехід власності заплановано в кілька етапів і, ймовірно, повинен завершитися в 2023 році.