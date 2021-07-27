И BMW туда же: компания представила электросамокат и грузовой электровелосипед

Электровелосипеды и электросамокаты стали настолько популярными, что даже BMW взялась за создание таких городских транспортных средств.

BMW уже не один год пытается изобрести самый удобный транспорт так называемый транспорт последнего километра, который поможет добираться автомобилистам от парковки, или крытого паркинга домой. Немецкие инженеры представили два новых концепта, которые приводятся в движение электроэнергией и… физической силой человека.

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Концепты Dynamic Cargo и Clever Commute — это трехколесный велосипед и электросамокат соответственно, которые помогут жителям города максимально быстро и просто путешествовать узкими улицами и решать свои повседневные задачи там, где машиной воспользоваться нельзя.

Dynamic Cargo представляет собой трехколесный велосипед, разработанный BMW для перевозки грузов. По мнению инженеров компании, новинка найдет отклик у семей с маленькими детьми, доставщиков еды и просто людям, которые предпочитают передвигаться по городу на велосипеде.

[ + – ] BMW Dynamic Cargo

Трехколесная конструкция помогает повысить устойчивость и удерживает заднюю часть трайка от наклона, чтобы предотвратить падение грузов с открытого багажника. Концепт также оснащен электродвигателем, который включается, как только водитель начинает крутить педали. По сути, грузовой велосипед является гибридом. Электромотор приводит в действие задние колеса. В BMW также разработали защиту грузов от дождя и снега.

Самокат Clever Commute также оснащен электрической трансмиссией. Съемный аккумулятор питает электромотор на переднем колесе. Привод переднего колеса был особенно важен из-за модульности конструкции. BMW заявляет, что электросамокат поместится в багажник универсала 3-й серии и даже в MINI без необходимости складывать задний ряд сидений.

Баварская компания заявляет, что не планирует выпускать ни один из этих концептов, хотя ведет переговоры с потенциальными производителями, которым бы могла быть интересна лицензия на выпуск обоих продуктов. Оба транспортных средства могут проехать до 20 км с помощью электротяги. Для удобства зарядки аккумулятор выполнен съемным. К сожалению, даже приблизительные цены на новые транспортные средства не сообщаются.

Раньше Фокус писал, что обновленный BMW X7 может получить раздельные фары. Оптика будет функционально разделена по горизонтали: вверху останутся дневные ходовые огни и указатели поворота, а ближе к дороге расположатся фары головного света.

Также мы сообщали, что в Киеве все операторы проката ограничили максимальную скорость электросамокатов. Теперь водители смогут разогнаться максимум до 20 км/ч, тогда как раньше могли ездить 35 км/ч.