В Киеве все прокатчики электросамокатов уменьшили максимальную скорость, – КГГА

Теперь клиенты Bolt, BikeNow и других компаний смогут ездить максимум 20 км/ч, а в некоторых зонах — не более 14 км/ч.

В Киеве все операторы проката ограничили максимальную скорость электросамокатов. Об этом в Телеграм сообщил заместитель мэра столицы Константин Усов.

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По его словам, состоянием на 13 июля все семь прокатчиков выполнили требование Меморандума, подписанного с КГГА и на программном уровне снизили скорость самокатов. Теперь водители смогут разогнаться максимум до 20 км/ч, тогда как раньше могли ездить 35 км/ч.

Константин Усов добавил, что для внедрения всех ограничений, предусмотренных Меморандумом, операторам проката даже примерно месяц. Как отметил представитель КГГА, многие пункты технически требуют много времени, а для выполнения некоторых предприятиям и вовсе приедется изменить свою бизнес-модель.

"Кроме снижения предельной скорости, уже четыре оператора из семи полноценно ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения. Система выполняет следующие действия автоматически, опираясь на GPS-сигнал. Остальные три операторы должны соответственно наладить свои карты в ближайшее время", — объяснил Усов.

Предприятия, сдающие самокаты напрокат, уже частично пометили их номерными знаками, которые разместили на трубе руля с двух сторон. Каждый из операторов получил свои буквы латинского алфамита, которая означает серию: Bolt – A, В, С; Jet – J, Е; BikeNow – N; Kiwi – K; Scroll Bird – O, S; Zelectra – Т, Z; Vzhooh – V.

Прокатчики также предоставили городским властям первые данные об интенсивности движения самокатов на улицах Киева, включая популярные маршруты. КГГА планирует использовать их для оптимизации движения общественного транспорта.

Меморандум о сотрудничестве КГГА и операторы проката подписали 24 июня. Стороны определили зоны, где нельзя ездить и бросать электросамокаты в столице, договорились о страховании пользователей, оценивании качества услуг, точках утреннего старта и другие важные моменты.

Ранее Фокус разбирался, какими будут правила движения для электросамокатов и другого легкого транспорта. В 2020 году в первом чтении приняли законопроект, регулирующий использование таких средств, но с тех пор ситуация заморозилась.

В Запорожье удовлетворили иск пенсионерки, которая сломала ногу при наезде электросамоката. На фоне этого инцидента в Верховную Раду внесли законопроект о поправках в КУАП.