У Києві всі прокатники електросамокатів зменшили максимальну швидкість, — КМДА

Тепер клієнти Bolt, BikeNow та інших компаній зможуть їздити максимум 20 км/год, а в деяких зонах — не більше 14 км/год.

У Києві всі оператори прокату обмежили максимальну швидкість електросамокатів. Про це в телеграм повідомив заступник мера столиці Костянтин Усов.

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За його словами, станом на 13 липня всі сім прокатників виконали вимогу Меморандуму, підписаного з КМДА і на програмному рівні знизили швидкість самокатів. Тепер водії зможуть розігнатися максимум до 20 км/год, тоді як раніше могли їздити 35 км/год.

Костянтин Усов додав, що для впровадження всіх обмежень, передбачених Меморандумом, операторам прокату знадобиться приблизно місяць. Як зазначив представник КМДА, багато пунктів технічно вимагають багато часу, а для виконання деяким підприємствам і зовсім треба змінити свою бізнес-модель.

"Крім зниження граничної швидкості, уже чотири оператори із семи повноцінно ввели зони обмеження швидкості до 14 км/год і зони повної заборони руху. Система виконує такі дії автоматично, спираючись на GPS-сигнал. Інші три оператори повинні відповідно налагодити свої карти найближчим часом", — пояснив Усов.

Підприємства, які здають самокати напрокат, уже частково позначили їх номерними знаками, які розмістили на трубі керма з двох сторін. Кожен з операторів отримав свої літери латинського алфавіту, що означає серію: Bolt — A, B, C; Jet — J, Е; BikeNow — N; Kiwi — K; Scroll Bird — O, S; Zelectra — Т, Z; Vzhooh — V.

Прокатники також надали міській владі перші дані про інтенсивність руху самокатів на вулицях Києва, включаючи популярні маршрути. КМДА планує використовувати їх для оптимізації руху громадського транспорту.

Меморандум про співпрацю КМДА й оператори прокату підписали 24 червня. Сторони визначили зони, де можна їздити і кидати електросамокати в столиці, домовилися про страхування користувачів, оцінювання якості послуг, точки ранкового старту та інші важливі моменти.

Раніше Фокус розбирався, якими будуть правила руху для електросамокатів та іншого легкого транспорту. У 2020 році в першому читанні ухвалили законопроект, який регулює використання таких коштів, але з тих пір ситуація заморожена.

У Запоріжжі задовольнили позов пенсіонерки, яка зламала ногу при наїзді електросамоката. На фоні цього інциденту до Верховної Ради внесли законопроект про поправки в КУАП.