І BMW туди ж: компанія представила елеткросамокат і вантажний електровелосипед

Електровелосипеди й електросамокати стали настільки популярними, що навіть BMW взялася за створення таких міських транспортних засобів.

BMW вже не один рік намагається винайти найзручніший транспорт, так званий транспорт останнього кілометра, який допоможе добиратися автомобілістам від парковки, або критого паркінгу додому. Німецькі інженери представили два нових концепти, які приводяться в рух електроенергією і ... фізичною силою людини.

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Концепти Dynamic Cargo і Clever Commute — це триколісний велосипед і електросамокат відповідно, які допоможуть жителям міста максимально швидко та просто подорожувати вузькими вулицями та вирішувати свої повсякденні завдання там, де машиною скористатися не можна.

Dynamic Cargo — це триколісний велосипед, розроблений BMW для перевезення вантажів. На думку інженерів компанії, новинка знайде відгук у сімей із маленькими дітьми, доставників їжі та й просто в людей, які вважають за краще пересуватися по місту на велосипеді.

[ + – ] BMW Dynamic Cargo

Триколісна конструкція допомагає підвищити стійкість і утримує задню частину трайка від нахилу, щоб запобігти падінню вантажів з відкритого багажника. Концепт також оснащений електродвигуном, який включається, як тільки водій починає крутити педалі. По суті, вантажний велосипед є гібридом. Електромотор приводить в дію задні колеса. У BMW також розробили захист вантажів від дощу та снігу.

Самокат Clever Commute також оснащений електричною трансмісією. Знімний акумулятор живить електромотор на передньому колесі. Привід переднього колеса був особливо важливий через модульність конструкції. BMW заявляє, що електросамокат поміститься в багажник універсалу 3-й серії та навіть у MINI без необхідності складати задній ряд сидінь.

Баварська компанія заявляє, що не планує випускати жоден із цих концептів, хоча веде переговори з потенційними виробниками, яким би могла бути цікава ліцензія на випуск обох продуктів. Обидва транспортні засоби можуть проїхати до 20 км за допомогою електротяги. Для зручності зарядки акумулятор створений знімним. На жаль, навіть приблизні ціни на нові транспортні засоби не повідомляються.

Раніше Фокус писав, що оновлений BMW X7 може отримати роздільні фари. Оптика буде функціонально розділена по горизонталі: вгорі залишаться денні ходові вогні та покажчики повороту, а ближче до дороги розташуються фари головного світла.

Також ми повідомляли, що в Києві всі оператори прокату обмежили максимальну швидкість електросамокатів. Тепер водії зможуть розігнатися максимум до 20 км/год, тоді як раніше могли їздити 35 км/год.