Toyota противодействует наращиванию выпуска электрокаров в мире, — СМИ

Компания находится среди отстающих по переводу своей модельной линейки на электротяги, сконцентрировавшись на гибридах и водородных автомобилях.

В последние месяцы Toyota незаметно стала самым сильным голосом автомобильной промышленности, выступающим против тотального перехода на электромобили, сообщает The New York Times.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В то время как многие считают электрокары главным инструментом в борьбе с изменениями климата, японский производитель предлагает сосредоточить усилия на гибридах и водородных машинах на топливных элементах. Более того — компания пытается лоббировать свое видение, воздействуя на правительства разных стран.

Так, по данным The New York Times, в ходе недавних встреч с представителями Конгресса США топ-менеджеры Toyota раскритиковали постановление администрации Джо Байдена о финансовой поддержке развития электротранспорта.

Как мы рассказывали ранее, этот амбициозный план предполагает выделение правительство США на развитие производства и продажи электрокаров ни много ни мало 174 млрд долларов. Из этой суммы 100 миллиардов предназначены для выплат конечным покупателям в виде субсидий, 45 — на электрификацию общественного транспорта, 15 — на строительство новых станций зарядки, 10 — на стимулирование продаж "зеленых" грузовиков.

Toyota хочет, чтобы льготы распространились и на гибриды вместе с водородными автомобилями. Именно на этих направлениях позиции японской компании особенно сильны, а вот по наполнению модельного ряда электромобилями она существенно отстает.

В качестве главного довода против дальнейшего экстенсивного наращивания парка электрокаров тойтовцы отмечают, что, по их мнению, выбросы в результате производства электроэнергии и батарей куда более опасны для экологии, чем выхлоп авто с ДВС.

Все это выглядит как попытка воспрепятствовать распространению электромобилей в США по той лишь причине, что компания сема не может (или не хочет) предложить покупателям такие транспортные средства. По информации The New York Times, компания следует той же линии и на других ключевых для себя рынка — в том числе в Европе, Индии и Японии.

[ + – ] Электрический концепт Toyota bZ4X, презентованный весной 2021 года

В настоящий момент компания серийно не выпускает электромобили. Программа электрификации модельного ряда компании, озвученная весной 2021 года, предполагает появление 15 новых электрических моделей в течение пяти лет. Первая из них, являющаяся плодом совместной разработки с Subaru должна выйти на рынок в 2022 году — это будет компактный кроссовер, прообраз которого был показан на Шанхайском автосалоне под именам Toyota bZ4X.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota запретила покупателям нового внедорожника Land Cruiser 300 перепродавать свои автомобили третьим лицам. Так в компании пытаются справиться с ажиотажным спросом и не допустить перепродаж машин по спекулятивным ценам.

Также мы рассказывали, что в Украине ввели налоговые стимулы для производства электромобилей. В частности, освобождение от НДС на ввоза и поставку электромобилей продлено на 4 года.