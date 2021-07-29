Toyota протидіє збільшенню випуску електрокарів у світі, — ЗМІ

Компанія перебуває серед відсталих з переведення своєї модельної лінійки на електротяги, сконцентрувавшись на гібридах і водневих автомобілях.

В останні місяці Toyota непомітно стала найсильнішим голосом автомобільної промисловості, виступаючи проти тотального переходу на електромобілі, повідомляє The New York Times.

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У той час як багато хто вважає електрокари головним інструментом у боротьбі зі змінами клімату, японський виробник пропонує зосередити зусилля на гібридах і водневих машинах на паливних елементах. Більше того — компанія намагається лобіювати своє бачення, впливаючи на уряди різних країн.

Так, за даними The New York Times, у ході недавніх зустрічей з представниками Конгресу США топ-менеджери Toyota розкритикували постанову адміністрації Джо Байдена про фінансову підтримку розвитку електротранспорту.

Як ми розповідали раніше, цей амбітний план передбачає виділення урядом США на розвиток виробництва та продаж електрокарів 174 млрд доларів. З цієї суми 100 мільярдів призначені для виплат кінцевим покупцям у вигляді субсидій, 45 — на електрифікацію громадського транспорту, 15 — на будівництво нових станцій зарядки, 10 — на стимулювання продажів "зелених" вантажівок.

Toyota хоче, щоб пільги поширилися і на гібриди разом з водневими автомобілями. Саме на цих напрямках позиції японської компанії особливо сильні, а ось щодо наповнення модельного ряду електромобілями вона істотно відстає.

У ролі головного аргументу проти подальшого екстенсивного нарощування парку електрокарів "тойотівці" зазначають, що, на їхню думку, викиди в результаті виробництва електроенергії і батарей куди більш небезпечні для екології, ніж вихлопи авто з ДВЗ.

Усе це виглядає як спроба перешкодити поширенню електромобілів у США з тієї лише причини, що компанія сама не може (або не хоче) запропонувати покупцям такі транспортні засоби. За інформацією The New York Times, компанія наслідує ту ж лінію і на інших ключових для себе ринках — зокрема в Європі, Індії та Японії.

[ + – ] Електричний концепт Toyota bZ4X, презентований навесні 2021 року

Наразі компанія серійно не випускає електромобілі. Програма електрифікації модельного ряду компанії, озвучена навесні 2021 року, передбачає появу 15 нових електричних моделей протягом п'яти років. Перша з них, що є плодом спільної розробки із Subaru, повинна вийти на ринок у 2022 році — це буде компактний кросовер, прообраз якого був показаний на Шанхайському автосалоні під іменами Toyota bZ4X.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota заборонила покупцям нового позашляховика Land Cruiser 300 перепродувати свої автомобілі третім особам. Так у компанії намагаються впоратися з ажіотажним попитом і не допустити перепродажу машин за спекулятивними цінами.

Також ми розповідали, що в Україні ввели податкові стимули для виробництва електромобілів. Зокрема, звільнення від ПДВ на ввезення і поставку електромобілів продовжено на 4 роки.