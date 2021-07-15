Рада ввела податкові стимули для виробництва в Україні електромобілів

Звільнення від ПДВ ввезення і постачання електромобілів продовжено на 4 роки. Ця пільга знижує їхню ціну приблизно на 20%.

Верховна Рада звільнила від сплати податку на додану вартість (ПДВ) і ввізного мита з 1 січня 2022 по 31 грудня 2030 обладнання та комплектувальні для виробництва електротранспорту (легкові автомобілі, автобуси, вантажівки, спецавтомобілі, вагони трамвайні і метро), а також транспорту, що працює на природному газі (метані) або біогазі.

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Одночасно передбачається до 31 грудня 2025 року звільнити від ПДВ ввезення і постачання всіх електромобілів, а також тільки нових автомобілів, що працюють винятково на газі.

До 31 грудня 2035 року від податку на прибуток звільняються підприємства, які займаються виробництвом електродвигунів, літієвих батарей і зарядних пристроїв для них, електротранспорту, а також транспорту, що працює на газі.

Вивільнені кошти як цільове фінансування можуть бути використані тільки на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи в галузі електричного транспорту, створення і переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, впровадження новітніх технологій. Порядок контролю за використанням цих коштів встановить Кабмін.

Суми вивільнених коштів визнаються як отримане цільове фінансування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідні законопроекти про внесення змін до Податкового (№3476) і Митного (№3477) кодексів ухвалено 315-ма і 317-ма голосами депутатів за необхідних 226.

Наразі в Україні не стягується мито при ввезенні електромобілів. Продовжено до 2022 року звільнення від сплати ПДВ, ставка акцизу встановлена на рівні 1 євро за 1 кВт * год ємності акумулятора.

Нагадаємо, Мінінфраструктури пропонує з 2030 року заборонити реєстрацію в Україні автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами.

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