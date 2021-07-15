Рада ввела налоговые стимулы для производства в Украине электромобилей

Освобождение от НДС ввоза и поставки электромобилей продлено на 4 года. Эта льгота снижает их цену примерно на 20%.

Верховная Рада освободила от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и ввозной пошлины с 1 января 2022 по 31 декабря 2030 оборудование и комплектующие для производства электротранспорта (легковые автомобили, автобусы, грузовики, спецавтомобили, вагоны трамвайные и метро), а также транспорта, работающего на природном газе (метане) или биогазе.

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Одновременно предполагается до 31 декабря 2025 года освободить от НДС ввоз и поставки всех электромобилей, а также только новых автомобилей, работающих исключительно на газе.

До 31 декабря 2035 года от налога на прибыль освобождаются предприятия, которые занимаются производством электродвигателей, литиевых батарей и зарядных устройств для них, электротранспорта, а также транспорта, работающего на газе.

Освободившиеся средства как целевое финансирование могут быть использованы только на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области электрического транспорта, создание и переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, внедрение новейших технологий. Порядок контроля за использованием этих средств установит Кабмин.

Суммы высвобожденных средств признаются как полученное целевое финансирование в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международных стандартов финансовой отчетности.

Соответствующие законопроекты о внесении изменений в Налоговый (№3476) и Таможенный (№3477) кодексы приняты 315-ю и 317-ю голосами депутатов при необходимых 226.

В настоящее время в Украине не взимается таможенная пошлина при ввозе электромобилей. Продлено до 2022 года освобождение от уплаты НДС, ставка акциза установлена на уровне 1 евро за 1 кВт*ч емкости аккумулятора.

Напомним, Мининфраструктуры предлагает с 2030 года запретить регистрацию в Украине автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

Фокус протестировал электромобиль Nissan Leaf, который недавно начал официально продаваться в Украине. Запас хода машины оценили без скидки на электромобильность — ехали как на обычном авто с ДВС.