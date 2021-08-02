КрАЗ начал поставки грузовиков в страны ЕС

КрАЗ отгрузил первую партию полноприводных шасси КрАЗ-6322 в одну из стран Евросоюза.

КрАЗ доказал, что хоронить один из крупнейших украинских автозаводов пока еще рано. Автопроизводитель сообщил, что отправил партию полноприводных трехосных КрАЗ-6322 (6х6) в ЕС. В какую именно страну уехали машины, не сообщается. По иллюстрациям видно, что машины не имеют надстроек. Очевидно, специализированные кузова автомобили получат уже в Европе.

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Судя по песочному окрасу, можно предположить, что "полноприводники" отправятся в южные регионы. Чтобы не мучить и технику, и водителей дальними перегонами своим ходом, КрАЗы отправили за границу на тралах.

Напомним, что производство КрАЗ-6322 стартовало в 1994 году, хотя новое семейство полноприводных машин разрабатывалось еще с конца 70-х годов. В мае 2010 года на заводе разработали специальную модификацию КрАЗ-6322 "Солдат" с правым расположением руля. Она была выпущена небольшим тиражом по заказу одной из стран Африки.

Не стоит переживать о соответствии КрАЗов экологическим нормам. Еще в 2019 году модель 6322 получила сертификат Евро-6. Машины могут оснащаться турбодизелем Ford-Ecotorq объемом 9,0 литров мощностью 360 л.с., или же китайской силовой установкой Weichai схожей мощности. Какие именно агрегаты установлены на данной экспортной партии, не сообщается.

Ранее Фокус писал, что завершены испытания "Градов" на "кразовском" шасси. Две единицы БМ-21 "Град" на шасси КрАЗ-63221 и КрАЗ-6322 успешно прошли все испытания. В скором времени их должны допустить к эскплуатации в ВСУ, а также их доработок.

Также сообщалось, что АвтоКрАЗ подписал договор о поставках машин в армию США. По контракту КрАЗ поставит исключительно машины с колесной формулой 4х4, включая бортовые автомобили, шасси без кузова, а также автоцистерны для перевозки топлива и воды.