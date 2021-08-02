КрАЗ почав поставки вантажівок до країн ЄС

КрАЗ відвантажив першу партію повнопривідних шасі КрАЗ-6322 в одну з країн Євросоюзу.

КрАЗ довів, що ховати один із найбільших українських автозаводів поки ще рано. Автовиробник повідомив, що відправив партію повнопривідних тривісних КрАЗ-6322 (6х6) в ЄС. У яку саме країну поїхали машини, не повідомляється. Із ілюстрацій видно, що машини не мають надбудов. Очевидно, спеціалізовані кузови автомобілі отримають уже в Європі.

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Судячи з пісочного кольору, можна припустити, що "повнопривідники" відправляться в південні регіони. Щоб не мучити і техніку, і водіїв далекими перегонами своїм ходом, КрАЗи відправили за кордон на тралах.

Нагадаємо, що виробництво КрАЗ-6322 стартувало в 1994 році, хоча нове сімейство повнопривідних машин розроблялося ще з кінця 70-х років. У травні 2010 року на заводі розробили спеціальну модифікацію КрАЗ-6322 "Солдат" із правим розташуванням керма. Вона була випущена невеликим тиражем на замовлення однієї з країн Африки.

Не варто переживати про відповідність КрАЗів екологічним нормам. Ще в 2019 році модель 6322 отримала сертифікат Євро-6. Машини можуть оснащуватися турбодизелем Ford-Ecotorq об'ємом 9,0 літрів потужністю 360 к.с., або ж китайської силовою установкою Weichai схожої потужності. Які саме агрегати встановлені на цій експортній партії, не повідомляється.

Раніше Фокус писав, що завершені випробування "Градів" на "кразівському" шасі. Дві одиниці БМ-21 "Град" на шасі КрАЗ-63221 і КрАЗ-6322 успішно пройшли всі випробування. Незабаром їх повинні допустити до ескплуатаціі в ЗСУ, а також їх доробок.

Також повідомлялося, що АвтоКрАЗ підписав договір про постачання машин в армію США. За контрактом КрАЗ поставить виключно машини з колісною формулою 4х4, включаючи бортові автомобілі, шасі без кузова, а також автоцистерни для перевезення палива та води.