Стало известно, сколько "евроблях" в Украине растаможили по новой схеме

Больше всего таких авто поставили на учет в Закарпатье, Киевской и Одесской областях.

За полтора месяца, с 15 июня по 31 июля, на украинский учет стали более 17 000 автомобилей с европейской регистрацией. Владельцы этих машин уплатили налогов на 600 миллионов гривен. В пятерке лидирующих регионов по растаможке "евроблях" оказались Закарпатская, Киевская, Одесская, Черновицкая и Львовская таможни с результатом от 2800 до 800 машин соответственно.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Под льготную растаможку попадают машины, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года. Таможенная ставка по ним не должна превышать 1000 евро. Льготные условия действуют 180 дней от момента вступления закона в силу, то есть льготный период заканчивается в самом конце 2021 года.

В формуле растаможки по условиям специально принятого закона не учитывается оценочная стоимость машины, но берется во внимание ее возраст, рабочий объем и тип двигателя. Согласно новой формуле, выгоднее всего растамаживать бензиновые машины с небольшим объемом двигателя. Кроме того, вступивший 15 июня закон дает возможность участнику боевых действий растаможить "евробляху" в течение 270 дней при условии, что он сможет доказать свое пребывание на территории ООС более 90 дней со дня вступления закона в юридическую силу.

Ранее Фокус писал, что мотоциклы и грузовые автомобили не получат льгот на растаможку. Согласно документам, льготный период для растаможки "евроблях" сроком 180 дней будет распространяться исключительно на легковые автомобили.

Также мы сообщали, что в Кабмине назвали базовую ставку для льготной растаможки "евроблях". За все авто, которые растаможиваются по льготной процедуре, придется уплатить взнос 8,5 тыс. грн (около €250).