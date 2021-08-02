Стало відомо, скільки "євроблях" в Україні розмитнили за новою схемою

Найбільше таких авто поставили на облік у Закарпатті, Київській та Одеській областях.

За півтора місяця, з 15 червня по 31 липня, на український облік стали понад 17 000 автомобілів з європейською реєстрацією. Власники цих машин сплатили податків на 600 мільйонів гривень. У п'ятірці регіонів-лідерів з розмитнення "євроблях" опинилися Закарпатська, Київська, Одеська, Чернівецька та Львівська митниці з результатом від 2800 до 800 машин відповідно.

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Під пільгове розмитнення потрапляють машини, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року. Митна ставка щодо них не повинна перевищувати 1000 євро. Пільгові умови діють 180 днів від моменту вступу закону в силу, тобто пільговий період закінчується в самому кінці 2021 року.

У формулі розмитнення за умовами спеціально ухваленого закону не враховується оціночна вартість машини, але береться до уваги її вік, робочий об'єм і тип двигуна. Згідно з новою формулою, найвигідніше розмитнювати бензинові машини з невеликим об'ємом двигуна. Крім того, закон, який вступив у силу 15 червня, дає можливість учаснику бойових дій розмитнити "євробляху" протягом 270 днів за умови, що він зможе довести своє перебування на території ООС понад 90 днів з дня набрання законом юридичної сили.

Раніше Фокус писав, що мотоцикли і вантажні автомобілі не отримають пільг на розмитнення. Згідно з документами, пільговий період для розмитнення "євроблях" терміном 180 днів буде поширюватися винятково на легкові автомобілі.

Також ми повідомляли, що в Кабміні назвали базову ставку для пільгового розмитнення "євроблях". За всі авто, які розмитнюють за пільговою процедурою, доведеться сплатити внесок 8,5 тис. грн (близько €250).