На электрическом мотоцикле "Днепр" к новым рекордам: украинцы отправились в Бонневиль

Многократный украинский рекордсмен Сергей Малик отправился в США, чтобы побить мировой рекорд скорости на мотоцикле.

Высохшее соляное озеро Бонневиль в штате Юта многие десятилетия принимает энтузиастов на самых разнообразных транспортных средствах, которые желают установить новые рекорды скорости. На очередные соревнования Bonneville Speed Week 2021 отправилась и украинская команда во главе с Сергеем Маликом.

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Наш спортсмен выступит здесь уже в четвертый раз и будет управлять кастомным электрическим мотоциклом "Днепр". Рекордные заезды пройдут с 28 августа по 2 сентября.

[ + – ] Сергей Малик с командой

Мотоцикл Dnepr Electric уже побеждал в Бонневиле, но в этом году он претерпел ряд усовершенствований — пилот рассчитывает достичь более высокой скорости в ходе заездов. Теперь электробайк будет соревноваться в классе "А" OMEGA. В 2018 году на том же солевом озере "Днепр" смог развить скорость в 168 км/ч, что стало рекордом в своем классе.

Компания Diada Group установила на рекордный мотоцикл тяговый инвертор собственной конструкции, доработала блок управления батареей, усовершенствовала блок управления всей электроникой.

Первой попыткой покорения Бонневиля для Сергея Малика и его команды стали соревнования в 2017 году. Команда KMAMK побила мировой рекорд в классе 650M-PBG, который никто не мог покорить более 10 лет.

Ранее украинская компания DelFast продала электромотоциклы DelFast TopCop мексиканской полиции. Полиция планирует использовать электробайки в исторической части города Мехикали.

Также мы писали, что британский электрокар McMurtry Spеirling нацелился на рекорд скорости. Заявленная динамика разгона — менее 9 секунд до 300 км/ч, а максимальная скорость превышает 320 км/ч.