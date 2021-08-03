На електричному мотоциклі "Дніпро" до нових рекордів: українці вирушили в Бонневіль

Багаторазовий український рекордсмен Сергій Малик відправився в США, щоб побити світовий рекорд швидкості на мотоциклі.

Висохле соляне озеро Бонневіль у штаті Юта багато десятиліть приймає ентузіастів на найрізноманітніших транспортних засобах, які бажають встановити нові рекорди швидкості. На чергові змагання Bonneville Speed Week 2021 вирушила й українська команда на чолі з Сергієм Маликом.

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Наш спортсмен виступить тут вже в четвертий раз і буде керувати кастомними електричним мотоциклом "Дніпро". Рекордні заїзди пройдуть із 28 серпня по 2 вересня.

[ + – ] Сергій Малик із командою

Мотоцикл Dnepr Electric вже перемагав у Бонневілі, але в цьому році він зазнав низки вдосконалень — пілот розраховує досягти вищої швидкості в ході заїздів. Тепер електробайк змагатиметься в класі "А" OMEGA. У 2018 році на тому ж сольовому озері "Дніпро" зміг розвинути швидкість в 168 км/ч, що стало рекордом у своєму класі.

Компанія Diada Group установила на рекордний мотоцикл тяговий інвертор власної конструкції, допрацювала блок управління батареєю, вдосконалила блок управління всією електронікою.

Першою спробою підкорення Бонневіля для Сергія Малика та його команди стали змагання в 2017 році. Команда KMAMK побила світовий рекорд у класі 650M-PBG, який ніхто не міг підкорити більше 10 років.

Раніше українська компанія DelFast продала електромотоцикли DelFast TopCop мексиканській поліції. Поліція планує використовувати електробайки в історичній частині міста Мехікалі.

Також ми писали, що британський електрокар McMurtry Spеirling націлився на рекорд швидкості. Заявлена динаміка розгону — менше 9 секунд до 300 км/год, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год.