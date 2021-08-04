На старой "Ниве" в Дакар: 30-летний внедорожник отправится покорять знаменитый ралли-рейд

Экспортная версия советского внедорожника Lada Niva 1991 года выпуска отправится на ежегодный ралли-марафон в составе испанской команды.

Lada Niva во времена своей молодости, в 80-е годы, регулярно участвовала в Дакаре, даже добиралась до призовых мест. Потому именно этот внедорожник выбрали испанцы Сальвадор Фернандэ и Эстер Пэйджес для участия в Дакар-2022. Ранее пилот и штурман выступали на полноприводном Fiat Panda первой генерации.

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Конечно, внедорожник из Тольятти существенно доработали. Машина прошла комплекс сварочно-рихтовочных работ, специалисты перекрасили и кузов, и все узлы шасси, в салоне прописался омологированный каркас безопасности. Капитальный ремонт и форсировку двигателя, а также ревизию полноприводной трансмиссии доверили официальному дилеру Lada Spain.

Суммарно работы над классической "Ладой" заняли пять месяцев. На испытания Lada Niva вышла только в первых числах августа. Можем предположить, что автомобиль будет бороться в относительно новом классе классических автомобилей, в котором между собой соревнуются машины, ранее принимавшие участие в "Дакаре". Ежегодная гонка "Париж-Дакар" стартует в Саудовской Аравии 2 января и продлится до 14 января 2022 года.

Ранее мы писали, что Marc Philipp Gemballa представил внедорожный суперкар на шасси Porsche 911 для участия в "Дакаре". Кузов у машины полностью новый, выполненный из углеродного волокна.

Также Фокус сообщал, что внедорожник Audi RS Q e-tron вышел на испытания перед стартом в ралли-марафоне "Дакар". Машина передвигается исключительно на электрике, для этого на каждой оси установлено по электромотору суммарной мощностью 680 л.с.