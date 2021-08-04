На старій "Ниві" в Дакар: 30-річний позашляховик вирушить підкорювати знаменитий ралі-рейд

Експортна версія радянського позашляховика Lada Niva 1991 року випуску вирушить на щорічний ралі-марафон у складі іспанської команди.

Lada Niva за часів своєї молодості, у 80-і роки, регулярно брала участь в Дакарі, навіть добиралася до призових місць. Тому саме цей позашляховик вибрали іспанці Сальвадор Фернанде й Естер Пейджес для участі в Дакар-2022. Раніше пілот і штурман виступали на повноприводному Fiat Panda першої генерації.

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Звичайно, позашляховик із Тольятті істотно доопрацювали. Машина пройшла комплекс зварювально-рихтувальних робіт, фахівці перефарбували і кузов, і всі вузли шасі, в салоні прописався омологірованний каркас безпеки. Капітальний ремонт і форсування двигуна, а також ревізію повнопривідної трансмісії довірили офіційному дилеру Lada Spain.

Сумарно роботи над класичною "Ладою" тривали п'ять місяців. На випробування Lada Niva вийшла тільки в перших числах серпня. Можемо припустити, що автомобіль буде боротися у відносно новому класі класичних автомобілів, в якому між собою змагаються машини, які раніше брали участь в "Дакарі". Щорічна гонка "Париж-Дакар" стартує в Саудівській Аравії 2 січня і триватиме до 14 січня 2022 року.

Раніше ми писали, що Marc Philipp Gemballa представив позашляховий суперкар на шасі Porsche 911 для участі в "Дакарі". Кузов у машини повністю новий, зроблений з вуглецевого волокна.

Також Фокус повідомляв, що позашляховик Audi RS Q e-tron вийшов на випробування перед стартом у ралі-марафоні "Дакар". Машина пересувається виключно на електриці, для цього на кожній осі встановлені по електромотору сумарною потужністю 680 к. с.