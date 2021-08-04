Названы самые продаваемые автомобили в Украине в июле

В июле украинский рынок новых автомобилей снова вырос. За месяц было продано 10 300 легковушек.

Несмотря на традиционный летний спад деловой и финансовой активности, июль стал лучшим месяцем по количеству проданных новых автомобилей за весь 2021 год. Традиционно в лидерах по продажам соревновались два бренда — Renault и Toyota. Украинцы купили более чем по 1500 машин этих марок. Модели-лидеры у французского бренда также не изменились: тройку первенства удерживают Duster, Logan и Sandero. Как ранее и прогнозировалось, пришедшая на смену Dokker легкая коммерческая модель Express была тепло принята рынком.

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[ + – ] Renault Duster

Покупатели Toyota в первую очередь выбирают RAV4, Land Cruiser Prado и Camry. Toyota RAV4 к тому же стала самой продаваемой моделью в июле. На третьем месте — KIA с 800 проданными автомобилями, большинство из которых — Sportage. В пятерке лучших также Skoda и Volkswagen с почти шестью и пятью сотнями реализованных автомобилей соответственно.

[ + – ] Toyota RAV4

Небольшой сенсацией можно считать попадание в первую десятку Mitsubishi. Бренд всего на несколько автомобилей обошел Suzuki, а флагманом продаж "трех бриллиантов" стал кроссовер Outlander — несмотря на почтенный возраст модель популярная благодаря наличию простой комплектации по доступной цене. Также немного выросли продажи обновленного кроссовера Eclipse Cross.

Ранее Фокус писал, что в Украине стартовали продажи нового бренда — MG. Линейка включает два бензиновых кроссовера, седан и электрический кроссовер, а стартовые цены в зависимости от модели лежат в диапазоне от 13,5 до 34 тысяч долларов.

Также сообщалось, что эксперты назвали самые популярные кроссоверы в Украине за прошедшие 20 лет. Наиболее продаваемым кроссовером в период с 2001 по 2021 год стал Hyundai Tucson с результатом в 43,1 тыс. единиц.