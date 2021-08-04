Названі найбільш продавані автомобілі в Україні в липні

У липні український ринок нових автомобілів знову виріс. За місяць були продані 10 300 легковиків.

Незважаючи на традиційний літній спад ділової та фінансової активності, липень став найкращим місяцем за кількістю проданих нових автомобілів за весь 2021 рік. Традиційно в лідерах із продажу змагалися два бренди — Renault і Toyota. Українці купили більше ніж по 1 500 машин цих марок. Моделі-лідери у французького бренду також не змінилися: трійку першості утримують Duster, Logan і Sandero. Як раніше і прогнозувалося, легку комерційну модель Express, яка прийшла на зміну Dokker, тепло сприйняли на ринку.

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[ + – ] Renault Duster

Покупці Toyota насамперед обирають RAV4, Land Cruiser Prado та Camry. Toyota RAV4 до того ж стала найбільш продаваною моделлю в липні. На третьому місці — KIA з 800 проданими автомобілями, більшість з яких — Sportage. У п'ятірці кращих також Skoda і Volkswagen із майже шістьма і п'ятьма сотнями реалізованих автомобілів відповідно.

[ + – ] Toyota RAV4

Невеликою сенсацією можна вважати потрапляння в першу десятку Mitsubishi. Бренд всього на кілька автомобілів обійшов Suzuki, а флагманом продажів "трьох діамантів" став кросовер Outlander — незважаючи на поважний вік модель популярна завдяки наявності найпростішої комплектації за доступною ціною. Також дещо зросли продажі оновленого кросовера Eclipse Cross.

Раніше Фокус писав, що в Україні стартував продаж нового бренду — MG. Лінійка враховує два бензинові кросовери, седан та електричний кросовер, а стартові ціни залежно від моделі лежать в діапазоні від 13,5 до 34 тисяч доларів.

Також повідомлялося, що експерти назвали найпопулярніші кросовери в Україні за минулі 20 років. Найбільш продаваним кросовером у період із 2001 по 2021 рік став Hyundai Tucson із результатом 43,1 тис. одиниць.