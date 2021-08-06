Fiat возрождает популярнейший хэтчбек

Будущая новинка, чей дебют намечен на 2023 год, станет идеологическим наследником популярной в прошлом модели Punto.

Fiat ломает тенденцию и расширяет свою модельную линейку не очередным кроссовером, а городским хэтчбеком. Во время официальной презентации стратегии дальнейшего развития концерна Stellantis было объявлено, что Fiat выпустит совершенно новую модель B-класса в 2023 году.

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Долгожданный преемник Punto будет создан на модульной платформе CMP (Common Modular Platform), которая уже лежит в основе Peugeot 208, Opel Corsa, Citroën C4, DS 3 Crossback и пр. В 2022 году Stellantis представит обновленную версию платформы, которая будет использоваться в будущих моделях.

[ + – ] Fiat Punto первого поколения

Новый хэтчбек Fiat будет запущен в 2023 году в вариантах гибрида и подзаряжаемого гибрида. Fiat всегда был достаточно успешен в сегментах компактных хэтчбеков с точки зрения объема продаж. Модели 500 и Panda по-прежнему являются бестселлерами в Европе.

Первое поколение Punto, вышедшее из-под пера дизайнера Джорджетто Джуджаро, было представлено еще в 1993 году, заменив Uno. Первый Punto в кузовах пятидверный хэтчбек и кабриолет разошелся по миру тиражом 3,4 миллиона единиц. Второе поколение выпускалось с 1999 по 2004 год, за пять лет было произведено почти 3 миллиона автомобилей.

[ + – ] Fiat Punto второго поколения

Третье и последнее поколение появилось в 2005 году. Все версии Punto третьего поколения разошлись суммарным тиражом 2,67 миллиона единиц. Интересно, что Punto третьего поколения был построен на той же платформе GM-Fiat, что и Opel Corsa D и Corsa E. Преемники обеих моделей снова будут использовать общую платформу, разработанную их бывшим конкурентом PSA Group.

[ + – ] Fiat Punto третьего поколения

Ранее Фокус сообщал, что Италия и Stellantis будут вместе строить "зеленые" автомобили. Не исключено, что производить аккумуляторы для своих электромобилей Stellantis будет в Мирафиори, Италия.

Также мы писали, что концерны Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и PSA Group объединились в Stellantis. Образовалась корпорация с годовым выпуском около 8,7 млн автомобилей – это третий результат в мире после Toyota и Volkswagen Group.