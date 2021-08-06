Fiat відроджує найпопулярішний хетчбек

Майбутня новинка, чий дебют намічений на 2023 рік, стане ідеологічним спадкоємцем популярної в минулому моделі Punto.

Fiat ламає тенденцію і розширює свою модельну лінійку не черговим кросовером, а міським хетчбеком. Під час офіційної презентації стратегії подальшого розвитку концерну Stellantis було оголошено, що Fiat випустить зовсім нову модель B-класу в 2023 році.

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Довгоочікуваний наступник Punto буде створений на модульній платформі CMP (Common Modular Platform), яка вже лежить в основі Peugeot 208, Opel Corsa, Citroën C4, DS 3 Crossback тощо. У 2022 році Stellantis представить оновлену версію платформи, яка буде використовуватися в майбутніх моделях.

[ + – ] Fiat Punto першого покоління

Новий хетчбек Fiat буде запущений в 2023 році у варіантах гібрида і гібрида, що заряджається. Fiat завжди був досить успішний в сегментах компактних хетчбеків із точки зору обсягу продажів. Моделі 500 і Panda як і раніше є бестселерами в Європі.

Перше покоління Punto, що вийшло з-під пера дизайнера Джорджетто Джуджаро, було представлене ще в 1993 році, замінивши Uno. Перший Punto в кузовах п'ятидверний хетчбек і кабріолет розійшовся по світу накладом 3,4 мільйони одиниць. Друге покоління випускалося з 1999 по 2004 рік, за п'ять років були зроблені майже 3 мільйони автомобілів.

[ + – ] Fiat Punto другого покоління

Третє та останнє покоління з'явилося в 2005 році. Усі версії Punto третього покоління розійшлися сумарним тиражем 2,67 мільйонів одиниць. Цікаво, що Punto третього покоління був побудований на тій же платформі GM-Fiat, що й Opel Corsa D і Corsa E. Наступники обох моделей знову використовуватимуть загальну платформу, розроблену їхнім колишнім конкурентом PSA Group.

[ + – ] Fiat Punto третього покоління

Раніше Фокус повідомляв, що Італія і Stellantis будуть разом будувати "зелені" автомобілі. Не заперечують, що виробляти акумулятори для своїх електромобілів Stellantis буде в Мірафіорі, Італія.

Також ми писали, що концерни Fiat Chrysler Automobiles (FCA) та PSA Group об'єдналися в Stellantis. Утворилася корпорація з річним випуском приблизно 8,7 млн автомобілів — це третій результат у світі після Toyota і Volkswagen Group.