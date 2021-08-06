Range Rover нового поколения: на тесты вывели гибридную версию

Компания Range Rover уже несколько лет тестирует прототипы новой генерации своего флагманского внедорожника. На этот раз замечен плагин-гибридный вариант.

О "плагин-гибридности" замеченного фотографами Range Rover говорят соответствующая маркировка на лобовом стекле и дополнительный лючок для зарядки. У текущего поколения английского автомобиля также существует подзаряжаемая модификация. Она имеет запас хода на электротяге до 30 км. Подразумевается, что гибрид нового поколения будет иметь аккумуляторную батарею большей емкости и увеличенную мощность силовой установки.

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Официальный дебют должен состояться в конце текущего года, или первых месяцах 2022-го. Шпионские снимки показывают, что передняя оптика станет более узкой и будет напоминать фары кроссовера Velar. Ранее автопроизводитель заявлял, что новинка будет построена на новой фирменной платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture). Флагман бренда получит широкую линейку силовых агрегатов и большинство из них будут иметь гибридную составляющую.

Внутренние источники в компании заверяют, что вскоре после мировой премьеры новинки появится и полностью электрическая модификация, которая получит батарею емкостью более 100 кВт⋅ч с запасом хода на одном заряде до 480 км. Модель должна представить новый уровень премиума и составить достойную конкуренцию другим британским премиальным кроссоверам.

Ранее Фокус писал, что Range Rover Evoque получил длиннобазную версию. Автомобиль создан под запросы китайского рынка.

Также мы сообщали, что Range Rover принца Уильяма и Кейт Миддлтон выставили на продажу. Автомобиль 2013 года со скромным пробегом всего в 38 420 миль, может быть продан за 30 тысяч фунтов.