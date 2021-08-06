Range Rover нового покоління: на тести вивели гібридну версію

Компанія Range Rover уже кілька років тестує прототипи нової генерації свого флагманського позашляховика. Цього разу помічений плагін-гібридний варіант.

Про "плагін-гибридність" поміченого фотографами Range Rover кажуть відповідне маркування на лобовому склі та додатковий люк для зарядки. У поточного покоління англійської автомобіля також існує підзарядна модифікація. Вона має запас ходу на електротязі до 30 км. Мається на увазі, що гібрид нового покоління матиме акумуляторну батарею більшої ємності та збільшену потужність силової установки.

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Офіційний дебют повинен відбутися наприкінці поточного року, або в перших місяцях 2022. Шпигунські знімки показують, що передня оптика стане більш вузькою і буде нагадувати фари кросовера Velar. Раніше автовиробник заявляв, що новинка буде побудована на новій фірмовій платформі MLA (Modular Longitudinal Architecture). Флагман бренду отримає широку лінійку силових агрегатів і більшість з них матимуть гібридну складову.

Внутрішні джерела в компанії запевняють, що незабаром після світової прем'єри новинки з'явиться і повністю електрична модифікація, яка отримає батарею ємністю понад 100 кВт⋅год із запасом ходу на одному заряді до 480 км. Модель повинна представити новий рівень преміум і скласти гідну конкуренцію іншим британським преміальним кросоверам.

Раніше Фокус писав, що Range Rover Evoque отримав довгобазну версію. Автомобіль створений під запити китайського ринку.

Також ми повідомляли, що Range Rover принца Вільяма і Кейт Міддлтон виставили на продаж. Автомобіль 2013 року зі скромним пробігом всього в 38 420 миль, може бути проданий за 30 тисяч фунтів.