В Украине стартуют продажи электромобиля Volvo XC40 Recharge: объявлены цены и комплектации

Самая доступная версия стоит почти 1,6 млн гривен.

В августе в Украине официально стартуют продажи первого электромобиля Volvo — XC40 Recharge. На нашем рынке модель будет представлена в двух комплектациях — Plus и Pro.

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Цена Volvo XC40 Recharge в комплектации Plus стартует от 1,593 млн гривен, а версия Pro обойдется в 1,729 млн.

В версии Pro в оснащении включены такие опции, как, например, панорамная крыша и система кругового обзора 360 градусов. Также среди особенностей стоит отметить новую мультимедийную систему на основе Google Automotive Services с ассистентом Google Assistant, который активируется голосом через команду "Hey, Google" и предоставляет любую информацию из Сети и позволяет управлять функциями машины.

Совокупная мощность силовой установки полноприводного XC40 Recharge составляет 408 л.с., запас хода на одной зарядке достигает 400 км, а разгон до 100 км/ч занимает 4,9 секунды.

Гарантия на Вольво XC40 Recharge — 3 года или 100 тысяч километров пробега, межсервисный интервал — 30 тысяч км.

Ранее Фокус сообщал, что Volvo отказывается от индексов в названии моделей. У грядущих новинок бренда будут собственные имена вместо буквенно-цифровых обозначений.

Также мы рассказывали, что Volvo выкупает часть своих заводов у компании Geely. Это позволит шведскому бренду стать первым зарубежным автопроизводителем в Китае, который получит полный контроль над своей деятельностью на рынке Поднебесной.