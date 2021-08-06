В Україні стартують продажі електромобіля Volvo XC40 Recharge: оголошені ціни та комплектації

Найдоступніша версія коштує майже 1,6 млн гривень.

У серпні в Україні офіційно стартує продаж першого електромобіля Volvo — XC40 Recharge. На нашому ринку модель буде представлена у двох комплектаціях — Plus і Pro.

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Ціна Volvo XC40 Recharge в комплектації Plus стартує від 1,593 млн гривень, а версія Pro обійдеться в 1,729 млн.

У версії Pro в оснащенні включені такі опції, як, наприклад, панорамний дах і система кругового огляду 360 градусів. Також серед особливостей варто підмітити нову мультимедійну систему на основі Google Automotive Services з асистентом Google Assistant, який активується голосом через команду "Hey, Google" і надає будь-яку інформацію з Мережі і дозволяє управляти функціями машини.

Сукупна потужність силової установки повнопривідного XC40 Recharge становить 408 к.с., запас ходу на одній зарядці досягає 400 км, а розгін до 100 км/год займає 4,9 секунди.

Гарантія на Вольво XC40 Recharge — 3 роки або 100 тисяч кілометрів пробігу, міжсервісний інтервал — 30 тисяч км.

Раніше Фокус повідомляв, що Volvo відмовляється від індексів у назві моделей. У прийдешніх новинок бренду будуть власні імена замість буквено-цифрових позначень.

Також ми розповідали, що Volvo викуповує частину своїх заводів у компанії Geely. Це дозволить шведському бренду стати першим закордонним автовиробником у Китаї, який отримає повний контроль над своєю діяльністю на ринку Піднебесної.