Самый необычный и редкий суперкар Jaguar в истории продают за 2 млн долларов

Всего было построено 50 среднемоторных суперкаров Jaguar XJR-15, из них 27 экземпляров — в дорожном исполнении, включая автомобиль, выставленный на продажу.

На аукционе RM Sotheby's, который состоится в городе Монтерей в Калифорнии 14 августа, можно будет приобрести один из немногих построенных суперкаров Jaguar XJR-15. Оценочная стоимость редкого и необычного автомобиля составляет 1,75–2,1 млн долларов.

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Cуперкар, представленный в 1990 году, стал результатом сотрудничества с британской компанией Tom Walkinshaw Racing, которая в середине-конце 80-х годов была главным техническим партнером Jaguar в гонках на выносливость. Jaguar XJR-15 — это, по сути, "гражданская" версия гоночного болида Jaguar XJR-9, который принес Ягуару победу в легендарном суточном марафоне "24 часа Ле-Мана" в 1988 году.

Созданный на основе карбонового монокока, XJR-15 получил бензиновый атмосферный двигатель V12 объемом 6 литров, развивавший внушительные для тех лет 457 л.с. А дизайн, который и сегодня, спустя 31 год, не выглядит устаревшим, принадлежит перу знаменитого Питера Стивенса — человека, нарисовавшего самый знаменитый суперкар XX века McLaren F1.

XJR-15 менее известен, чем выпускавшийся Ягуаром в те годы XJ220 аналогичной компоновки, однако для настоящих коллекционеров и фанатов британского бренда его ценность заведомо выше. В том числе по причине редкости. Если XJ220 разошелся тиражом 283 экземпляра, то автомобилей XJR-15 выпустили всего 50 (количество построенных шасси составило 53). Это влияет и на цену: XJ220 сегодня можно купить за 450–650 тысяч долларов в зависимости от состояния, а вот XJR-15 стоит заведомо выше 1,5 миллиона.

Выставленный на продажу экземпляр с номером шасси 028 постройки 1991 года — один из 27 автомобилей XJR-15 в дорожном исполнении. Остальные использовались для участия в марочной серии, этапы которой проходили как гонки поддержи во время Гран При Формулы 1.

Машина была куплена новой коллекционером из Японии, где находилась до 2019 года. После этого она была импортирована в США. В 2021 году этот образец был тщательно отремонтирован для приведения в соответствие с современными стандартами.

С момента покупки и до сегодняшнего дня данный автомобиль практически не эксплуатировался на дорогах, выступая исключительно как предмет коллекционирования. Поэтому неудивительно, что сейчас пробег составляет всего-навсего 125 км.

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