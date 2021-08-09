Найбільш незвичайний Jaguar в історії продають за 2 млн доларів

Усього було побудовано 50 середньомоторних суперкарів Jaguar XJR-15, із них 27 примірників — у дорожньому виконанні, включаючи автомобіль, виставлений на продаж.

На аукціоні RM Sotheby's, який відбудеться в місті Монтерей у Каліфорнії 14 серпня, можна буде придбати один із небагатьох побудованих суперкарів Jaguar XJR-15. Оціночна вартість рідкісного та незвичайного автомобіля складає 1,75-2,1 млн доларів.

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Cуперкар, представлений у 1990 році, став результатом співпраці з британською компанією Tom Walkinshaw Racing, яка в середині-кінці 80-х років була головним технічним партнером Jaguar у гонках на витривалість. Jaguar XJR-15 — це, по суті, "громадянська" версія гоночного боліда Jaguar XJR-9, який приніс Ягуарові перемогу в легендарному добовому марафоні "24 години Ле-Мана" в 1988 році.

Створений на основі карбонового монокока, XJR-15 отримав бензиновий атмосферний двигун V12 об'ємом 6 літрів, що розвивав значні для тих років 457 к.с. А дизайн, який і сьогодні, через 31 рік, не виглядає застарілим, належить перу знаменитого Пітера Стівенса — людини, яка намалювала найзнаменитіший суперкар XX століття McLaren F1.

XJR-15 менш відомий, ніж XJ220 аналогічного компонування, що випускався Ягуаром у ті роки, однак для справжніх колекціонерів і фанатів британського бренду його цінність явно вища. У тому числі через рідкість. Якщо XJ220 розійшовся тиражем 283 екземпляри, то автомобілів XJR-15 випустили всього 50 (кількість побудованих шасі склало 53). Це впливає й на ціну: XJ220 сьогодні можна купити за 450-650 тисяч доларів у залежності від стану, а ось XJR-15 коштує більше 1,5 мільйона.

Виставлений на продаж екземпляр із номером шасі 028 створення 1991 року — один із 27 автомобілів XJR-15 у дорожньому виконанні. Решта використовувалися для участі в марочній серії, етапи якої проходили як гонки підтримки під час Гран Прі Формули 1.

Машина була куплена новою колекціонером із Японії, де перебувала до 2019 року. Після цього вона була імпортована в США. У 2021 році цей зразок був ретельно відремонтований для приведення у відповідність до сучасних стандартів.

З моменту покупки та до сьогоднішнього дня цей автомобіль практично не експлуатувався на дорогах, виступаючи виключно як предмет колекціонування. Тому не дивно, що зараз пробіг становить всього-на-всього 125 км.

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