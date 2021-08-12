Классический Mini превратили в заднемоторного монстра

Канадские тюнеры оснастили классический Mini двигателем от Honda и расположили его в багажнике.

Канадское тюнинг-ателье Spectre представило необычный проект под названием Type 10 на основе классического Mini. Автомобиль оснастили двигателем Honda K20, который развивает свыше 230 л.с. Напомним, что оригинальный Morris Mini имел 33-сильный мотор. Но главная изюминка тюнинг-проекта в том, что "Спектр" — это среднемоторный заднеприводный автомобиль.

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Тюнинг-ателье также гордится специально разработанными колесными дисками. 10-дюймовые колеса во время вращения отводят тепло от тормозных механизмов.

Крутящий момент от мотора передается на заднюю ось через механическую шестиступенчатую коробку передач и дифференциал повышенного трения. Тормозная система также доработана: на всех колесах установлены четырехпоршневые дисковые тормоза. Сообщается, что снаряженная масса автомобиля не должна превышать 770 кг.

Канадские специалисты творчески подошли к настройкам каждого экземпляра. Spectre не просто продаст набор для модернизации Mini. Каждого клиента ждет интервью с креативным директором компании, во время которого будет возможность в личной беседе обсудить материалы для отделки салона, цвета некоторых компонентов двигателя и прочие элементы индивидуализации.

Всего Spectre Type 10 выпустят в количестве лишь 10 экземпляров. Цена каждой машины — около 180 000 долларов. Сообщается, что весь тираж уже раскуплен.

Ранее мы писали, что в Великобритании классический Mini превратили в электромобиль. Базовая версия батарейного Mini имеет емкость всего 20 кВт∙ч, чего достаточно для 100-110 км пробега.

Также Фокус сообщал, что компания Powerflex оснастила хэтчбек Mini немецким V8. 8-цилиндровый атмосферный двигатель BMW S65 объемом 4,0 литра хорошо известен по М3 в кузовах E90 и E92.