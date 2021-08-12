Класичний Mini перетворили на задньомоторного монстра

Канадські тюнери оснастили класичний Mini двигуном від Honda і розташували його в багажнику.

Канадське тюнінг-ательє Spectre представило незвичайний проєкт під назвою Type 10 на основі класичного Mini. Автомобіль оснастили двигуном Honda K20, який розвиває понад 230 к. с. Нагадаємо, що оригінальний Morris Mini мав 33-сильний мотор. Але головна родзинка тюнінг-проєкту в тому, що "Спектр" — це середньомоторний задньопривідний автомобіль.

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Тюнінг-ательє також пишається спеціально розробленими колісними дисками. 10-дюймові колеса під час обертання відводять тепло від гальмівних механізмів.

Крутний момент від мотора передається на задню вісь через механічну шестиступінчасту коробку передач і диференціал підвищеного тертя. Гальмівна система також доопрацьована: на всіх колесах встановлені чотирипоршневі дискові гальма. Повідомляється, що споряджена маса автомобіля не повинна перевищувати 770 кг.

Канадські фахівці творчо підійшли до налаштувань кожного екземпляру. Spectre не просто продасть набір для модернізації Mini. Кожного клієнта чекає інтерв'ю з креативним директором компанії, під час якого буде можливість в особистій бесіді обговорити матеріали для оздоблення салону, кольору деяких компонентів двигуна й інших елементів індивідуалізації.

Усього Spectre Type 10 випустять лише 10 екземплярів. Ціна кожної машини — майже 180 000 доларів. Повідомляється, що весь тираж вже розкуплений.

Раніше ми писали, що у Великій Британії класичний Mini перетворили на електромобіль. Базова версія батарейного Mini має ємність всього 20 кВт∙год, чого достатньо для 100-110 км пробігу.

Також Фокус повідомляв, що компанія Powerflex оснастила хетчбек Mini німецьким V8. 8-циліндровий атмосферний двигун BMW S65 об'ємом 4,0 літри добре відомий за М3 у кузовах E90 та E92.