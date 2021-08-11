Электрический хэтчбек Kia Soul превратили в "злой" внедорожник

Внедорожный концепт-кар Kia Soul EV Boardmasters Edition построен для фестиваля серферов Boardmasters, который пройдет на этой неделе в Великобритании.

Концептуальный "серферный" электромобиль построили на базе одного из предсерийных прототипов, которому грозила утилизация. Kia Soul EV Boardmasters Edition получил стальные 16-дюймовые колеса и внедорожные шины китайского бренда Maxxis Bighorn размерностью 265/75 R16 с 30-дюймовым внешним диаметром. Благодаря приподнятой подвеске и новым шинам дорожный просвет увеличился до 310 мм.

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На крыше машины прописался багажник для двух серферных досок, пара светодиодных прожектора и даже небольшая солнечная панель. Вместо заднего дивана в электромобиле установлен отделанный деревом грузовой ящик для инвентаря и гидрокостюмов, также багажник получил выдвижную скамейку, на которой можно сидеть, или использовать для сушки одежды и полотенец.

Технически концептуальный электромобиль ничем не отличается от стандартного Kia Soul EV с тяговой батареей емкостью 64 кВт·ч и 204-сильным электромотором, который установлен на передней оси.

Конечно, ни о какой даже "мелкосерийности" пляжного электромобиля речь не идет. Концепт порадует поклонников серфинга во время фестиваля Boardmasters, а после, скорее всего, отправится в запасники британского подразделения Kia.

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