Електричний хетчбек Kia Soul перетворили на "злий" позашляховик

Позашляховий концепт-кар Kia Soul EV Boardmasters Edition побудований для фестивалю серферів Boardmasters, який пройде цього тижня у Великобританії.

Концептуальний "серферний" електромобіль побудували на базі одного з передсерійних прототипів, якому загрожувала утилізація. Kia Soul EV Boardmasters Edition отримав сталеві 16-дюймові колеса та позашляхові шини китайського бренду Maxxis Bighorn розмірністю 265/75 R16 із 30-дюймовим зовнішнім діаметром. Завдяки піднятій підвісці та новим шинам дорожній просвіт збільшився до 310 мм.

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На даху машини прописався багажник для двох серферних дощок, пара світлодіодних прожекторів і навіть невелика сонячна панель. Замість заднього дивана в електромобілі встановлений оброблений деревом вантажний ящик для інвентарю і гідрокостюмів, також багажник отримав висувну лавку, на якій можна сидіти, або використовувати для сушки одягу та рушників.

Технічно концептуальний електромобіль нічим не відрізняється від стандартного Kia Soul EV із тяговою батареєю ємністю 64 кВт·год і 204-сильним електромотором, який встановлений на передній осі.

Звичайно, ні про який навіть "дрібносерійний" пляжний електромобіль не йдеться. Концепт порадує шанувальників серфінгу під час фестивалю Boardmasters, а після, швидше за все, відправиться в запасники британського підрозділу Kia.

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Також Фокус повідомляв, що Kia оновив флагманський седан K900. Моторна гамма складається з 3,8-літрового "атмосферника" V6 3.8 GDI та "турбошістки" T-GDI об'ємом 3,3 літри, що розвивають 315 і 370 к. с. відповідно.