Toyota отдает свои автомобили фермерам в обмен на урожай

Программа покупки фермерами автомобилей Toyota по бартеру запущена в Бразилии.

Бразильское отделение компании Toyota расширяет сервис, который позволяет фермерам обменивать урожай на новый автомобиль. Программа Toyota Barter была впервые представлена ​​в качестве пилотного проекта японским автопроизводителем в 2019 году, а сейчас она расширилась до девяти штатов по всей Бразилии.

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Компания заявляет, что 16% ее продаж в Бразилии уже приходится на клиентов из агробизнеса, а с расширение "бартерной" программы этот показатель вырастет. Участие в программе могут принять фермеры, выращивающие такие культуры как кукуруза и соя, а Toyota обещает вести расчет по рыночной стоимости зерновых и бобовых.

Что касается автомобилей, то по бартеру можно купить пикап Hilux, а также кроссоверы SW4 и Corolla Cross. В настоящее время машины для фермеров доступны в избранных дилерских центрах Тойоты в Бразилии, но в ближайшем будущем компания планирует расширить сеть.

[ + – ] Toyota SW4

Отметим, что в Украине пикап Hilux стартует с отметки 938 тысячи гривен, а модели SW4 и Corolla Cross не представлены. Нет у нас и подобной программы обмена, которая бы наверняка заинтересовала многих фермеров.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине объявлены цены и комплектации на внедорожник Toyota Land Cruiser 300. За машину с бензиновым мотором в комплектации Premium дилеры просят почти 2,44 млн гривен (90,4 тысячи долларов)

Также мы рассказывали, что Toyota вслед за Volkswagen снимает с производства популярный бизнес-седан. Выпуск модели Avalon будет прекращен после 2022 модельного года.