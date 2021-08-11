Toyota віддає свої автомобілі фермерам в обмін на урожай

Програма покупки фермерами автомобілів Toyota за допомогою бартеру запущена в Бразилії.

Бразильське відділення компанії Toyota розширює сервіс, який дозволяє фермерам обмінювати урожай на новий автомобіль. Програма Toyota Barter була вперше представлена ​​як пілотний проєкт японським автовиробником у 2019 році, а зараз вона розширилася до дев'яти штатів по всій Бразилії.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Компанія заявляє, що 16% її продажів у Бразилії вже припадає на клієнтів з агробізнесу, а з розширення "бартерної" програми цей показник виросте. Участь у програмі можуть взяти фермери, які вирощують такі культури як кукурудза і соя, а Toyota обіцяє вести розрахунок за ринковою вартістю зернових і бобових.

Що стосується автомобілів, то за бартером можна купити пікап Hilux, а також кросовери SW4 та Corolla Cross. Наразі машини для фермерів доступні в обраних дилерських центрах Тойоти в Бразилії, але в найближчому майбутньому компанія планує розширити мережу.

[ + – ] Toyota SW4

Зазначимо, що в Україні пікап Hilux стартує з позначки 938 тисячі гривень, а моделі SW4 та Corolla Cross не представлені. Немає в нас і подібної програми обміну, яка б напевно зацікавила багатьох фермерів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні оголошені ціни та комплектації на позашляховик Toyota Land Cruiser 300. За машину з бензиновим мотором у комплектації Premium дилери просять майже 2,44 млн гривень (90,4 тисячі доларів)

Також ми розповідали, що Toyota слідом за Volkswagen знімає з виробництва популярний бізнес-седан. Випуск моделі Avalon буде припинений після 2022 модельного року.