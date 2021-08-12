Новый электрический кроссовер Audi рассекречен до премьеры

Audi готовит к серийному производству электрический кроссовер под названием Q5 e-tron.

Первые изображения электрокроссовера просочились в интернет через инсайдеров в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая. Модель, анонсированная в Шанхае, называется Q5 e-tron и будет запущена на китайском рынке до конца года. Как и более компактный Audi Q4 e-tron, новинка построена на платформе MEB.

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На "слитых" изображениях мы видим различные уровни отделки салона, варианты колесных дисков и опциональную тонированную решетку радиатора. Также фото салона демонстрируют цифровую приборную панель, а также большой дисплей мультимедиа — все как у Q4 e-tron.

Вероятно, новинка получит 10,25-дюймовый щиток приборов и 11,6-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Электромобиль будет выпускаться в трех исполнениях. Базовой станет версия 35 e-tron с электромотором мощностью 177 л.с., 40 e-tron получит двигатель на 201 л.с. Флагманский 50 e-tron будет иметь двухмоторную компоновку суммарной мощностью в 308 "сил". Все варианты получат большую батарею на 77 кВт•ч.

[ + – ] Варианты внешнего декора Audi Q5 e-tron

Электромобиль поступит в продажу в Китае к концу 2021 года. Ближе к старту продаж появятся все официальные подробности о новинке. Audi Q5 e-tron создан исключительно для рынка Поднебесной. Для Европы и США Audi скоро запустит модель Q6 e-tron, которая получит шасси нового поколения. На ней же построят и следующий электрический Porsche Macan. Но премьера Q6 e-tron произойдет не раньше конца 2022 года.

Ранее Фокус писал, что новый Audi Grand Sphere станет преемником Audi A8. Его представят на первом Мюнхенском автосалоне 2021 года в сентябре этого года.

Также ранее сообщалось, что гоночный гибридный внедорожник Audi RS Q e-tron отправится в Дакар. Машина передвигается исключительно на электрике, для этого на каждой оси установлено по электромотору суммарной мощностью 680 л.с.