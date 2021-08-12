Новий електричний кросовер Audi розсекречений до прем'єри

Audi готує до серійного виробництва електричний кросовер під назвою Q5 e-tron.

Перші зображення електрокросовера просочилися в інтернет через інсайдерів у Міністерстві промисловості й інформаційних технологій Китаю. Модель, анонсована в Шанхаї, називається Q5 e-tron і буде запущена на китайському ринку до кінця року. Як і більш компактний Audi Q4 e-tron, новинка побудована на платформі MEB.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На "злитих" зображеннях ми бачимо різні рівні обробки салону, варіанти колісних дисків та опціональне тонування решітки радіатора. Також фото салону демонструють цифрову приладову панель, а також великий дисплей мультимедіа — все як у Q4 e-tron.

Ймовірно, новинка отримає 10,25-дюймовий щиток приладів та 11,6-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи.

Електромобіль буде випускатися в трьох виконаннях. Базовою стане версія 35 e-tron з електромотором потужністю 177 к. с., 40 e-tron отримає двигун на 201 к. с. Флагманський 50 e-tron матиме двомоторне компонування сумарною потужністю 308 "сил". Усі варіанти отримають більшу батарею на 77 кВт•год.

[ + – ] Варіанти зовнішнього декору Audi Q5 e-tron

Електромобіль надійде в продаж у Китаї до кінця 2021 року. Ближче до старту продажів з'являться всі офіційні подробиці про новинку. Audi Q5 e-tron створений виключно для ринку Піднебесної. Для Європи та США Audi скоро запустить модель Q6 e-tron, яка отримає шасі нового покоління. На ній же побудують і наступний електричний Porsche Macan. Але прем'єра Q6 e-tron відбудеться не раніше кінця 2022 року.

Раніше Фокус писав, що новий Audi Grand Sphere стане наступником Audi A8. Його представлять на першому Мюнхенському автосалоні 2021 року у вересні цього року.

Також раніше повідомлялося, що гоночний гібридний позашляховик Audi RS Q e-tron відправиться в Дакар. Машина пересувається виключно на електриці, для цього на кожній осі встановлено по електромотору сумарною потужністю 680 к. с.