Олимпийских чемпионов наградят роскошными седанами бизнес-класса (видео)

В Китае местный премиальный бренд Hongqi решил премировать всех китайских спортсменов, завоевавши в Токио золотые медали.

Китайский автопроизводитель Hongqi принял решение премировать 52 спортсмена из состава олимпийской сборной Китая, которые завоевали 38 золотых медалей, премиальными седанами модели Н9. Цена такого автомобиля в Китае — 369 800 юаней, или в пересчете свыше 1,5 млн грн. Суммарно Hongqi потратит на подарки для олимпийцев из Поднебесной сумму, эквивалентную почти 80 млн гривен.

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Разница между количеством спортсменов-чемпионов и медалей объясняется тем, что часть атлетов выступали в индивидуальных видах спорта, а часть — в командных. Интересно, что 32 серебряных и 18 бронзовых призеров олимпийской сборной Китая также получат седаны Н9, но не в личную собственность, а во временное пользование.

Hongqi H9 — это заднеприводный полноразмерный седан, который оснащен гибридной силовой установкой. Она состоит из 2,0-литровой бензиновой "турбочетверки" и вспомогательного стартер-генератора.

Мощность и максимальный крутящий момент силового агрегата составляют 255 лошадиных сил и 380 Нм соответственно. В роли трансмиссии используется 7-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением.

Hongqi H9 также отличается роскошной отделкой салона. Внутри установлены четыре отдельных кресла, В оформлении используются разные породы дерева, а также полированный алюминий. Мультимедийная система машины состоит из пары 12,3-дюймовых экранов.

Украинским призерам Олимпиады автомобили не дарят. Напомним, ранее стало известно, сколько наши олимпийцы получат за медали в Токио. За золотую медаль выплатят 125 тысяч долларов, за "серебро" — 80 тысяч, за "бронзу" — 55 тысяч.

Ранее Фокус сообщал, что Hongqi на Шанхайском автосалоне весной показала необычный шоу-кар L-Concept. У машины компоновка с одним сиденьем спереди и двумя сзади, отсутствует руль, а салон богато декорирован, включая люстру на втором ряду.

Также мы рассказывали, что Skoda готовит новый компактный седан. Новинка получит имя Slavia и заменит популярную у нас модель Rapid.