Олімпійських чемпіонів нагородять розкішними седанами бізнес-класу (відео)

У Китаї місцевий преміальний бренд Hongqi вирішив преміювати всіх китайських спортсменів, які завоювали в Токіо золоті медалі.

Китайський автовиробник Hongqi ухвалив рішення преміювати 52 спортсменів зі складу олімпійської збірної Китаю, які завоювали 38 золотих медалей, преміальними седанами моделі Н9. Ціна такого автомобіля в Китаї — 369 800 юанів, або в перерахунку понад 1,5 млн грн. Сумарно Hongqi витратить на подарунки для олімпійців із Піднебесної суму, еквівалентну майже 80 млн гривень.

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Різниця між кількістю спортсменів-чемпіонів та медалей пояснюється тим, що частина атлетів виступали в індивідуальних видах спорту, а частина — в командних. Цікаво, що 32 срібні та 18 бронзових призерів олімпійської збірної Китаю також отримають седани Н9, але не в особисту власність, а в тимчасове користування.

Hongqi H9 — це задньопривідний повнорозмірний седан, який оснащений гібридною силовою установкою. Вона складається з 2,0-літрової бензинової "турбочетвірки" і допоміжного стартер-генератора.

Потужність і максимальний крутний момент силового агрегату становлять 255 кінських сил і 380 Нм відповідно. У ролі трансмісії використовується 7-ступінчастий "робот" із подвійним зчепленням.

Hongqi H9 також відрізняється розкішною обробкою салону. Усередині встановлені чотири окремі крісла. В оформленні використовуються різні породи дерева, а також полірований алюміній. Мультимедійна система машини складається з пари 12,3-дюймових екранів.

Українським призерам Олімпіади автомобілі не дарують. Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки наші олімпійці отримають за медалі в Токіо. За золоту медаль виплатять 125 тисяч доларів, за "срібло" — 80 тисяч, за "бронзу" — 55 тисяч.

Раніше Фокус повідомляв, що Hongqi на Шанхайському автосалоні навесні показала незвичайний шоу-кар L-Concept. У машини компонування з одним сидінням спереду і двома ззаду, відсутнє кермо, а салон дорого декорований, враховуючи люстру на другому ряду.

Також ми розповідали, що Skoda готує новий компактний седан. Новинка отримає ім'я Slavia та замінить популярну в нас модель Rapid.