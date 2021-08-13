Tesla Model 3 превратили в устрашающий внедорожник (видео)

Блогеры проверили внедорожные возможности городской модели Tesla Model 3.

Пикап Cybertruck станет самой внедорожной моделью Tesla. И пока компания в очередной раз отложила запуск модели (теперь он официально перенесен на 2022 год), энтузиасты опробуют на бездорожье другие модели компании.

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Так, на одном из YouTube-каналов появилось видео, демонстрирующее превращение разбитой в аварии Model 3 в настоящий внедорожник. В основе концепта лежит двухмоторная модификация Model 3 Long Range, пострадавшая ДТП.

Создание на основе Model 3 внедорожника потребовало немало доработок. Например, радиаторы были перенесены из-под переднего бампера под капот, что освободило место для силового бампера и лебедки.

Также была проведена комплексная работа с подвеской автомобиля, чтобы увеличить дорожный просвет и высвободить место для больших колес с внедорожной резиной. В целях экономии вместо оригинальной оптики появились простые универсальные диоды, в капоте прорезаны несколько отверстий для придания более устрашающего внешнего вида.

Видео не в полной мере передает нам условия, в которых испытывался электромобиль. Но видно, что машина самостоятельно пробирается по влажной траве и дорогам с глубокими колеями. Конечно, ситуацию спасает наличие полного привода и возможность принудительного распределения крутящего момента по осям.

Ранее Фокус писал, что новая компактная Tesla получит батареи китайского производителя BYD. Главным преимуществом нового типа батарей называют безопасность.

Также сообщалось, что выпуск внедорожника Tesla Cybertruck снова откладывается. Старт серийного выпуска электрического пикапа Cybertruck перенесен на 2022 год.