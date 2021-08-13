Tesla Model 3 перетворили на страхітливий позашляховик (відео)

Блогери перевірили позашляхові можливості міської моделі Tesla Model 3.

Пікап Cybertruck стане позашляховою моделлю Tesla. І поки компанія в черговий раз відклала запуск моделі (тепер він офіційно перенесений на 2022 рік), ентузіасти випробують на бездоріжжі інші моделі компанії.

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На одному з YouTube-каналів з'явилося відео, яке демонструє перетворення розбитої в аварії Model 3 на справжній позашляховик. В основі концепту лежить двомоторна модифікація Model 3 Long Range, яка постраждала в ДТП.

Створення позашляховика на основі Model 3 потребувало чимало доробок. Наприклад, радіатори були перенесені з-під переднього бампера під капот, що звільнити місце для силового бампера та лебідки.

Також була проведена комплексна робота з підвіскою автомобіля, щоб збільшити дорожній просвіт і вивільнити місце для великих коліс із позашляхової гуми. З метою економії замість оригінальної оптики з'явилися прості універсальні діоди, в капоті прорізані кілька отворів для додання страхітливішого зовнішнього вигляду.

Відео не в повній мірі передає нам умови, у яких випробовувався електромобіль. Але видно, що машина самостійно пробирається по вологій траві та дорогах із глибокими коліями. Звичайно, ситуацію рятує наявність повного приводу та можливість примусового розподілу крутного моменту по осях.

Раніше Фокус писав, що нова компактна Tesla отримає батареї китайського виробника BYD. Головною перевагою нового типу батарей називають безпеку.

Також повідомлялося, що випуск позашляховика Tesla Cybertruck знову відкладається. Старт серійного випуску електричного пікапа Cybertruck перенесений на 2022 рік.