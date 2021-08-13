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Глава Volkswagen не смог зарядить свой электрокар ID.3 во время поездки по Европе

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Volkswagen Group Герберт Дисс зарядные станции
Руководитель Volkswagen раскритиковал фирменную сеть зарядных станций.

Исполнительный директор Volkswagen Group Герберт Дисс столкнулся с низким качеством зарядной инфраструктуры в Европе.

Главный исполнительный директор Volkswagen Group Герберт Дисс во время своего отпуска отправился в путешествие по Европе. В качестве транспортного средства топ-менеджер выбрал электрический Volkswagen ID.3. Все было хорошо, пока не появилась необходимость зарядить электрокар.

Герберт Дисс за рулем Volkswagen ID.3
Герберт Дисс за рулем Volkswagen ID.3

Сеть зарядных станций Ionity, которая частично принадлежит Фольксвагену, вызвала возмущение у Дисса. Ни в Австрии, ни в Италии руководителю немецкой компании не удалось зарядить свой электрохэтчбек: то все порты были заняты, то большинство из "розеток" было сломано, а на многих точках зарядки отсутствовали элементарные удобства — туалет, кофе-пойнты и пр.

Главу Volkswagen Group огорчили зарядные станции для электромобилей.

Реакция исполнительного директора оказалась молниеносной. Герберт Дисс поручил подчиненным разобраться с низкокачественным сервисом зарядных станций и тщательно проверить работоспособность всех портов.

Несмотря на критику, панъевропейская сеть зарядных станций Ionity активно развивается, открываются новые точки зарядки. Доли в совместном предприятии имеют такие компании, как BMW, Daimler, Ford и Volkswagen, а недавно пятым игроком стала компания Hyundai.

Ранее Фокус писал, что Volkswagen Arteon получил 300-сильную версию. Прирост мощности в сравнении с машиной прошлого модельного года составил 32 л.с. и 50 Нм.

Также мы сообщали, что Volkswagen показал свой первый купеобразный электрокроссовер. Новинка построена на модульной архитектуре MEB, на которой так же базируются модели ID.3 и ID.4.