Глава Volkswagen не смог зарядить свой электрокар ID.3 во время поездки по Европе

Исполнительный директор Volkswagen Group Герберт Дисс столкнулся с низким качеством зарядной инфраструктуры в Европе.

Главный исполнительный директор Volkswagen Group Герберт Дисс во время своего отпуска отправился в путешествие по Европе. В качестве транспортного средства топ-менеджер выбрал электрический Volkswagen ID.3. Все было хорошо, пока не появилась необходимость зарядить электрокар.

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[ + – ] Герберт Дисс за рулем Volkswagen ID.3

Сеть зарядных станций Ionity, которая частично принадлежит Фольксвагену, вызвала возмущение у Дисса. Ни в Австрии, ни в Италии руководителю немецкой компании не удалось зарядить свой электрохэтчбек: то все порты были заняты, то большинство из "розеток" было сломано, а на многих точках зарядки отсутствовали элементарные удобства — туалет, кофе-пойнты и пр.

Реакция исполнительного директора оказалась молниеносной. Герберт Дисс поручил подчиненным разобраться с низкокачественным сервисом зарядных станций и тщательно проверить работоспособность всех портов.

Несмотря на критику, панъевропейская сеть зарядных станций Ionity активно развивается, открываются новые точки зарядки. Доли в совместном предприятии имеют такие компании, как BMW, Daimler, Ford и Volkswagen, а недавно пятым игроком стала компания Hyundai.

Ранее Фокус писал, что Volkswagen Arteon получил 300-сильную версию. Прирост мощности в сравнении с машиной прошлого модельного года составил 32 л.с. и 50 Нм.

Также мы сообщали, что Volkswagen показал свой первый купеобразный электрокроссовер. Новинка построена на модульной архитектуре MEB, на которой так же базируются модели ID.3 и ID.4.