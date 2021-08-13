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Глава Volkswagen не зміг зарядити свій електрокар ID.3 під час поїздки по Європі

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Volkswagen Group Герберт Дісс зарядні станції
Керівник Volkswagen розкритикував фірмову мережу зарядних станцій.

Виконавчий директор Volkswagen Group Герберт Дісс зіткнувся з низькою якістю зарядної інфраструктури в Європі.

Головний виконавчий директор Volkswagen Group Герберт Дісс під час своєї відпустки вирушив у подорож по Європі. В якості транспортного засобу топменеджер вибрав електричний Volkswagen ID.3. Усе було добре, поки не знадобилося зарядити електрокар.

Герберт Дісс за кермом Volkswagen ID.3
Герберт Дісс за кермом Volkswagen ID.3

Мережа зарядних станцій Ionity, яка частково належить Фольксвагену, викликала обурення у Дісса. Ні в Австрії, ні в Італії керівнику німецької компанії не вдалося зарядити свій електрохетчбек: то всі порти були зайняті, то більшість "розеток" були зламані, а на багатьох точках зарядки були відсутні елементарні зручності — туалет, кава-пойнти тощо.

Главу Volkswagen Group засмутили зарядні станції для електромобілів.

Реакція виконавчого директора виявилася блискавичною. Герберт Дісс доручив підлеглим розібратися з низькоякісним сервісом зарядних станцій і ретельно перевірити працездатність усіх портів.

Незважаючи на критику, пан'європейська мережа зарядних станцій Ionity активно розвивається, відкриваються нові точки зарядки. Частки в спільному підприємстві мають такі компанії, як BMW, Daimler, Ford і Volkswagen, а недавно п'ятим гравцем стала компанія Hyundai.

Раніше Фокус писав, що Volkswagen Arteon отримав 300-сильну версію. Приріст потужності в порівнянні з машиною минулого модельного року склав 32 лкс. і 50 Нм.

Також ми повідомляли, що Volkswagen показав свій перший купеподібний електрокроссовер. Новинка побудована на модульній архітектурі MEB, на якій так само базуються моделі ID.3 і ID.4.