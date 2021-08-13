Глава Volkswagen не зміг зарядити свій електрокар ID.3 під час поїздки по Європі

Виконавчий директор Volkswagen Group Герберт Дісс зіткнувся з низькою якістю зарядної інфраструктури в Європі.

Головний виконавчий директор Volkswagen Group Герберт Дісс під час своєї відпустки вирушив у подорож по Європі. В якості транспортного засобу топменеджер вибрав електричний Volkswagen ID.3. Усе було добре, поки не знадобилося зарядити електрокар.

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[ + – ] Герберт Дісс за кермом Volkswagen ID.3

Мережа зарядних станцій Ionity, яка частково належить Фольксвагену, викликала обурення у Дісса. Ні в Австрії, ні в Італії керівнику німецької компанії не вдалося зарядити свій електрохетчбек: то всі порти були зайняті, то більшість "розеток" були зламані, а на багатьох точках зарядки були відсутні елементарні зручності — туалет, кава-пойнти тощо.

Реакція виконавчого директора виявилася блискавичною. Герберт Дісс доручив підлеглим розібратися з низькоякісним сервісом зарядних станцій і ретельно перевірити працездатність усіх портів.

Незважаючи на критику, пан'європейська мережа зарядних станцій Ionity активно розвивається, відкриваються нові точки зарядки. Частки в спільному підприємстві мають такі компанії, як BMW, Daimler, Ford і Volkswagen, а недавно п'ятим гравцем стала компанія Hyundai.

Раніше Фокус писав, що Volkswagen Arteon отримав 300-сильну версію. Приріст потужності в порівнянні з машиною минулого модельного року склав 32 лкс. і 50 Нм.

Також ми повідомляли, що Volkswagen показав свій перший купеподібний електрокроссовер. Новинка побудована на модульній архітектурі MEB, на якій так само базуються моделі ID.3 і ID.4.