Kia снимает с производства свой самый быстрый седан

Причина прекращения выпуска модели Stinger банальна — минимальный спрос. Ситуацию не спас даже недавний рестайлинг.

Kia совсем недавно обновила свой спортивный седан Stinger. Но источники в американском представительстве компании сообщают, что модель снимут с производства уже ближайшей весной.

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Несмотря на признание рынка в 2017 году сразу после премьеры, Stinger так и не вырос в продажах до тех цифр, которых ждали в компании. Таким образом модели осталось жить около полугода, после чего его место на конвейере должен занять минивэн Carnival Hybrid.

Отметим, что сам автопроизводитель пока официально не подтвердил эту информацию, более того, в компании считают, что Stinger является важным компонентом бренда и остается модным автомобилем в модельном ряду.

Stinger был и остается солидным продуктом: яркий, с мощным двигателем и просторным салоном. Но этого рынку явно недостаточно. Проблема Stinger в том, что большинство людей предпочли бы кроссовер, чем седан. А те покупатели, которые смотрят на быстрый заднеприводный автомобиль, выбирают машины других брендов — в первую очередь немецких. Но Kia Stinger — далеко не единственный автомобиль, которому сложнее привлечь потенциальных клиентов, чем журналистов.

Ранее мы писали, что электрический Kia Soul превратили во внедорожник. Концептуальный "серферный" электромобиль построили на базе одного из предсерийных прототипов, которому грозила утилизация.

Также Фокус сообщал, что Kia показал салон базовой версии нового Sportage. На старте продаж новый Kia Sportage на южнокорейском рынке предложен с двумя классическими ДВС — 180-сильной "четверкой" 1.6 T-GDI с турбонаддувом и 186-сильным турбодизелем 2.0R.